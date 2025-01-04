MLB／轉戰紅襪是最佳選擇！前道奇少主「想在波士頓終老」

30歲右投布勒（Walker Buehler）去年幫助道奇奪得世界大賽冠軍後成為自由身，以1年2105萬美元（約台幣6.9億）加盟紅襪。近日接受訪問時，他談到轉隊心路歷程，並表示想「在波士頓度過生涯剩餘時間」。

布勒在2022年接受了生涯第2次韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），2023年整季報銷，直到去年終於回歸。雖然例行賽表現普通，出賽16場戰績1勝6敗，防禦率5.38。不過進入季後賽昔日的道奇「少主」找回狀態，防禦率來到3.60，更是在世界大賽G5關門成功，幫助球隊成功奪冠。

休賽季布勒以自由球員身分轉戰紅襪，也在接受視訊訪問時道出心路歷程，「新人時期我還以為自由市場是所有球隊會輪流致電，每天給出報價，隔天再提高報價之類的。但並非如此，尤其今年有這麼多才華洋溢的球員，我很清楚這一點。」

「和經紀團隊研究下家方向時，我們考慮了很多」布勒接著分享選擇紅襪的原因，「是要簽長約還是短約？要去自己想去的球隊還是重建中的球隊？最後得出了紅襪這個答案，加入一支歷史悠久的爭冠勁旅，對我是最好的選擇。」

最後布勒表達了對未來的期待：「非常興奮，我有些朋友和熟識的球員都在那，很期待能一起共事，這一切都看起來都太適合了。」