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MLB／還是等不到下家！官網分析FA最後5位大咖可能去處

聯合新聞網／ 綜合報導
《MLB Network》記者費恩森撰文分析，點出目前自由市場最後5位大咖可能去處，由左至右分別是布萊格曼、阿隆索、弗列爾提、桑坦德與佐佐木朗希。 美聯社、路透
《MLB Network》記者費恩森撰文分析，點出目前自由市場最後5位大咖可能去處，由左至右分別是布萊格曼、阿隆索、弗列爾提、桑坦德與佐佐木朗希。 美聯社、路透

休賽季已經過去2個月，不過有些大咖卻還等不到下家。《MLB Network》記者費恩森（Mark Feinsand）近日便撰文分析，點出目前自由市場最後5位重點球員可能去處。

首先是布萊格曼（Alex Bregman），起初認為老東家太空人或洋基最有可能簽下這位明星三壘手，不過太空人先行迎來巴瑞德斯（Isaac Paredes），補齊三壘缺口；洋基部分，若奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）回防二壘，三壘手位置將有空缺，但他們並不願意用9位數簽下布萊格曼，因此費恩森認為，這位老將最有可能前往老虎、紅襪、費城人或大都會，而後兩者分別牽扯波姆（Alec Bohm）和阿隆索（Pete Alonso）的動向。

其中阿隆索的處境尷尬，各隊陸續補齊一壘手後，他的行情冷清許多。尤其這位重砲年過30，狀態下滑明顯，但他依舊能穩定貢獻火力。目前老東家大都會、藍鳥和巨人是和阿隆索接觸最多的球隊，但巨人簽下亞當斯（Willy Adames）和延長查普曼（Matt Chapman）合約後荷包大傷，藍鳥則是要優先處理小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的續約問題。

至於弗列爾提（Jack Flaherty）在去年投出代表作，而前東家金鶯在王牌伯恩斯（Corbin Burnes）前往響尾蛇後亟需進行補強。作為自由市場僅剩的優質先發，弗列爾提自然進入討論範圍。另外求才若渴的藍鳥、巨人、小熊和老虎也在競爭行列。

外野手僅存好手是去年敲出44轟的桑坦德（Anthony Santander），被外界認為是市場上不可多得的超重砲，但防守水平偏差，再加上尋求一紙5年1億美元（約台幣32.9億）以上長約，導致許多球隊不願輕易出手，目前看來藍鳥是最合適的答案。費恩森分析，藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和一眾主將下賽季後將成為自由球員，需要一名強力球員來保證「現在與未來」。

最後一位球員則是遠從日本前來的佐佐木朗希，相比前述大咖，這位未來新星因為入札制度規則只能簽小聯盟約，完全不傷荷包的特性讓他引起眾家瘋搶。業內人士認為，教士和道奇最有可能贏下這場爭奪戰，但佐佐木預計還會再做觀望，並不會在1月15日前簽約。

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