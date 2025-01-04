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MLB／去年首爾行注意到金慧成 道奇教頭：那個二壘手最突出

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
韓籍內野手金慧成與道奇隊簽下3+2年合約最高總值2200萬美元，道奇教頭羅伯茲去年3月首爾行就對他印象深刻。 新華社
韓籍內野手金慧成與道奇隊簽下3+2年合約最高總值2200萬美元，道奇教頭羅伯茲去年3月首爾行就對他印象深刻。 新華社

韓籍內野手金慧成與道奇隊簽下3+2年合約最高總值2200萬美元，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）在去年3月首爾行就對他留下印象，當時說：「我們的球探喜歡那位二壘手」，如今「那位二壘手」新球季將在自家陣營。

金慧成效力培證英雄隊8季，以3成04打擊率累積1043安，跑出211盗，手握4座金手套，去年球季結束後申請入札挑戰大聯盟，議約大限就是今天，道奇在水手、天使、小熊、教士隊的開價中殺出，金慧成決定加入這支冠軍團隊。

美國媒體也回想起羅伯茲在去年3月的發言，當時道奇前往首爾與教士隊進行開幕系列賽，先與南韓國家隊打熱身賽，而羅伯茲在賽後訪問中提到：「我們球探喜歡那位二壘手」、「南韓野手裡，那位二壘手是最突出的，打擊不錯，守備移動也很流暢。」

9個月後，那位抓住羅伯茲眼球的二壘手，加入道奇陣營，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）也在X上留言指出：「道奇對金慧成的興趣是長期存在的，從去年3月對戰時就注意到他的表現。」

大聯盟 羅伯茲 道奇

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