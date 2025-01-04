MLB／競爭洋基內野空缺！工具人「魷魚」簽小聯盟約回鍋

洋基隊休賽季陣容重組，據《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）報導，洋基和綽號「魷魚」的瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）簽小聯盟合約，附大聯盟春訓邀請。

瓦拉斯奎茲出生於紐約，是一名工具人球員。2021年曾和洋基簽小聯盟合約，8月頂替受傷的「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres），8月21日在家鄉球迷及父母觀戰下，打出生涯首發全壘打，瓦拉斯奎茲也因出色守備能力讓球迷印象深刻。

Andrew Velazquez • 08/21/2021 pic.twitter.com/kaRUX5Cvl2 — Random Homers (@randomdingers) 2024年12月22日

不過瓦拉斯奎茲打擊表現始終不理想，2022和23年效力天使隊，去年則在勇士隊3A和波多黎各聯盟打拼，沒有上過大聯盟。

托瑞斯日前轉戰老虎隊，洋基游擊防區預計仍由沃爾普（Anthony Volpe）鎮守，一壘交給高史密特（Paul Goldschmidt）。奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）二、三壘皆可守，剩下1個空缺可能開放內部競爭，人選有勒梅修（DJ LeMahieu）、卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、培拉薩（Oswald Peraza）和瓦拉斯奎茲。