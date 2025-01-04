MLB／金鶯失去伯恩斯後填補輪值 1年1500萬美元簽41歲摩頓

金鶯隊休賽季失去王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes），如今網羅41歲老將摩頓（Charlie Morton）填補先發輪值空缺。

金鶯今天宣布以1年1500萬美元合約網羅摩頓，他職業生涯17年陸續效力勇士、海盜、費城人、太空人和光芒隊。累積383場出賽（382場先發），防禦率4.01，曾在2018和19年入選明星賽。

摩頓擁有不錯的吃局數能力，2018年起（扣除2020縮水賽季）都至少投163局。上季在勇士先發30場，主投165.1局送出167K，防禦率4.19，每局被上壘率1.32。

金鶯近年農場收成後成為一支強隊，摩頓有豐富季後賽經歷，曾在17和21年分別在太空人和勇士奪冠，季後賽生涯出賽18場（17場先發），累積80局投球，防禦率3.60。

金鶯目前先發輪值有艾佛林（Zach Eflin）、克里默（Dean Kremer）、羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）、菅野智之、摩頓和蘇亞雷斯（Albert Suarez）。