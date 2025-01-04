快訊

獨／疫情後新低！春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅兩成最慘

前NMB48島田玲奈結婚了！甜蜜對視圈外尪：和他一起每天都歡樂

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／得知大谷當爸秒發恭喜 赫南德茲：想建立更深交情

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
赫南德茲（Teoscar Hernández）重返道奇陣營，球團今天很有心開記者會歡迎他回家。 截圖自道奇官方X
赫南德茲（Teoscar Hernández）重返道奇陣營，球團今天很有心開記者會歡迎他回家。 截圖自道奇官方X

赫南德茲（Teoscar Hernández）重返道奇陣營，今天在記者會上談到能與大谷翔平續當隊友，他也直喊興奮，大谷日前公布太太真美子懷孕消息，赫南德茲一得知就送上道賀簡訊，向大谷說：「我想和你保持聯絡，建立更深交情。」

赫南德茲去年以1年2350萬美元合約投奔道奇，貢獻160安、33轟、99分打點的精彩成績，為道奇的冠軍之路貢獻心力；他在球季後上架自由市場，最終以3年6600萬美元附帶2028年1500萬美元球團選擇權留在道奇，今天在記者會上表示，確實如果在市場上多等一下，可以收到其他球隊更好的合約，但留在道奇一直都是自己的首選。

赫南德茲從去年春訓就與同一年成為道奇新同學的大谷翔平成為好友，因互教日文、西文，而被球迷稱為「大谷的西文老師」，今天媒體也很關心兩人的互動。

「我很期待可以再與大谷一起打球3年，也希望會有第4年。」赫南德茲表示，能在大谷身邊，看他為球隊、為隊友以及為全球棒壇打下的成就，是件很棒的事，「而且他還會回歸投球，所以真的很期待。」

大谷近日剛公布太太懷孕消息，即將成為新手老爸，赫南德茲也在看到消息後就馬上發了簡訊，「我跟他說恭喜，也說希望可以和他保持聯繫，想和他建立更深交情，因為我覺得我們可以成為更好的朋友、更好的隊友，即便在結束選手生涯後，也能一起成為一個更好的人。」

大谷翔平 赫南德茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平親自出面 金慧成壓線簽約加盟道奇

MLB／大谷翔平發超可愛賀年卡 郵遞區號被熱議

MLB／接受道奇教頭建議！大谷翔平「新準備動作」原因曝光

MLB／大谷翔平多了「爸爸」身分 代言費可能漲到千萬美元

相關新聞

MLB／大谷翔平親自出面 金慧成壓線簽約加盟道奇

南韓26歲明星內野手金慧成動向出爐，他以3+2年合約前進道奇隊，決定搭上道奇的無敵艦隊，背後關鍵原因來自大谷翔平與他碰面...

MLB／與大谷翔平聯手！韓職金慧成「3+2」合約加盟道奇

擁有大谷翔平、山本由伸兩名日本明星，洛杉磯道奇隊再添亞洲戰力，今天宣布簽下韓國職棒盜壘王、明星二壘手金慧成

MLB／得知大谷當爸秒發恭喜 赫南德茲：想建立更深交情

赫南德茲（Teoscar Hernández）重返道奇陣營，今天在記者會上談到能與大谷翔平續當隊友，他也直喊興奮，大谷日...

MLB／「錢不是問題」赫南德茲透露放棄更優渥合約續留道奇

去年世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊宣布，以3年6600萬美元合約留下外野手耶南德茲。耶南德茲表示，道奇是一支很不一樣的球隊，讓...

MLB／金鶯失去伯恩斯後填補輪值 1年1500萬美元簽41歲摩頓

金鶯隊休賽季失去王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes），如今網羅41歲老將摩頓（Charlie Morton）填補先發輪值空缺。 金鶯今天宣布以1年1500萬美元合約網羅摩頓，他職業生涯1

經典賽／貝爾川上任波多黎各總管開始打電話 推銷打WBC好處

波多黎各今天為2026年世界棒球經典賽舉辦記者會，公布由傳奇球星、生涯累積435轟的貝爾川（Carlos Beltrán...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。