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MLB／大谷翔平親自出面 金慧成壓線簽約3+2年合約加盟道奇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

南韓26歲明星內野手金慧成動向出爐，他以3+2年合約前進道奇隊，決定搭上道奇的無敵艦隊，背後關鍵原因來自大谷翔平與他碰面、給予建議，讓他感覺安心。在金慧成確定簽約後，大谷也在IG限時動態轉貼消息，並以韓文寫下：「歡迎你，朋友！」

金慧成效力培證英雄隊8季，以3成04打擊率累積1043安，跑出211盗，手握4座金手套，去年球季結束後申請入札挑戰大聯盟，議約大限就是今天，過去幾天都無消息傳出，加上他在美國談約期間很快就返韓，外界風聲四起，甚至認為破局機會大，但就在倒數3小時公布前進道奇。

他與道奇簽下3年保障合約1250萬美元（約台幣4.1億），附帶2028、29年選擇權，最高總值為2200萬美元（約台幣7.2億）；道奇今年球季規畫由貝茲（Mookie Betts）扛游擊、勒克斯（Gavin Lux）負責二壘，金慧成的定位預計將是中線工具人。

所屬經紀公司CAA透露，除了道奇外，還有收到來自天使、水手、小熊、教士隊的報價，「但他在考慮許多因素後決定去道奇，這是他的夢想。同樣隸屬CAA的大谷出面也有關鍵影響，大谷在美國與他碰面，並且給予建議，這讓他感覺到安心。」

大谷也轉貼金慧成的簽約消息，相當有心以韓文寫下歡迎，迎接這位韓籍隊友的到來。

小熊 貝茲 道奇

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