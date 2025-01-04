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MLB／「錢不是問題」赫南德茲透露放棄更優渥合約續留道奇

中央社／ 洛杉磯3日專電
道奇官方X歡迎「西語老師」赫南德茲回歸，他透露雖然有收到更高報價，但自己還是想留在道奇。 截圖自道奇官方X
道奇官方X歡迎「西語老師」赫南德茲回歸，他透露雖然有收到更高報價，但自己還是想留在道奇。 截圖自道奇官方X

去年世界大賽冠軍道奇隊宣布，以3年6600萬美元合約留下外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）。赫南德茲表示，道奇是一支很不一樣的球隊，讓他打球很有自信。

道奇今天宣布以3年6600萬美元（約新台幣21.6億元）合約，留下冠軍隊成員赫南德茲。他是道奇去年擊退洋基隊、奪世界大賽冠軍的主力戰將之一。

赫南德茲去年以1年合約加入道奇，不只入選明星賽、奪全壘打大賽冠軍，拿下生涯第3座銀棒獎，同時入手世界大賽冠軍戒。他在季後成為自由球員，如今得到道奇續留。

赫南德茲今天在道奇球場出席加盟儀式。他表示，成為自由球員之後，也得到幾支球隊提出合約，價碼都比道奇多500萬美元到600萬美元（約新台幣1.6億到2億元），但他一心想要留在道奇，強調「錢不是問題」。

他說道奇隊是「不一樣」的球隊，「他們給我自信，我在其他球隊沒有這樣的感覺」。32歲的赫南德茲曾效力太空人、藍鳥和水手隊。

赫南德茲說：「他們相信我可以拿出的任何表現。這對我來說是最重要的，這激勵著我，在穿上道奇球衣時，可以繳出最佳表現。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，赫南德茲不僅是球技上表現出色，他更是一名「可以讓身邊的人更好」、能帶動團隊的球員，對球隊幫助很大。

赫南德茲 道奇

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