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MLB／與大谷翔平聯手！韓職金慧成「3+2」合約加盟道奇

中央社／ 洛杉磯3日專電
金慧成。截圖自道奇官方X
金慧成。截圖自道奇官方X

擁有大谷翔平、山本由伸兩名日本明星，道奇隊再添亞洲戰力，今天宣布簽下韓國職棒盜壘王、明星二壘手金慧成。

大聯盟官網報導，道奇已經與金慧成達成共識，即將簽下一紙3年1250萬美元（約新台幣4.1億元）合約。3年約滿之後，道奇享有2028年及2029年的優先續約權，合約最高總值上看2200萬美元。

25歲的金慧成是韓國職棒的頂尖打者，上個月他的母隊培證英雄隊宣布啟動「入札」程序，開放美國職棒各隊洽談合約。道奇今天宣布將簽下金慧成，將支付250萬美元（約新台幣8290萬元）轉隊費給英雄隊。

金慧成效力韓國職棒8個球季，2021年締造46次盜壘成功，成為當年的韓職盜壘王。他在過去7個球季當中，每季至少20次盜壘成功起跳。左打的金慧成在韓職生涯打擊率3成04，上壘率3成64，去年單季11支全壘打、30次盜壘成功。

道奇隊去年到南韓打開幕賽，曾經近距離觀察金慧成的打擊實力。當時金慧成在一場熱身賽當中，面對道奇右投手米勒（Bobby Miller）敲出一支直擊全壘打牆的二壘安打。

金慧成守二壘及游擊。他在韓職期間，曾經4度拿下年度金手套獎，有3度為二壘手、1次是游擊手。在韓國職棒，金手套獎不止代表守備能力，更考量選手的攻擊實力，金手套得主是該位置的年度最佳球員。

世界大賽冠軍隊道奇的內野陣容人才濟濟，2025年球季計畫由貝茲（Mookie Betts）擔綱游擊手，勒克斯（Gavin Lux）守二壘。金慧成與泰勒（ChrisTaylor）、羅哈斯（Miguel Rojas）、艾德曼（TommyEdman）等人也是二游位置的人選。

大谷翔平 道奇 韓職

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