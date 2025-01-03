MLB／看上「北極熊」長打火力 天使有意簽下34轟巨砲阿隆索
大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）休賽季成為自由球員，原本被外界視為超大咖，不料至今動向尚未明朗。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，目前天使有意招募這位重砲。
阿隆索休賽季選擇投入自由市場，原先預期會掀起搶人大戰，不過隨著各球隊補齊一壘手空缺，「北極熊」逐漸陷入無人問津的尷尬窘境。雖然老東家大都會有打算續約，但目前雙方在合約價碼的談判上仍有一段差距。
近期阿隆索下家終於有新消息，海曼提到天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）目前正在尋找一位具有影響力的打者，而阿隆索就在考慮範圍中，不過報導也表示44轟重砲外野手桑坦德（Anthony Santander）更有機會被天使簽下。
天使在大谷翔平出走和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）受傷後砲火貧瘠，而阿隆索去年球季能夠敲出34轟，在長打火力能做出重大貢獻，不過狀態下滑也成為簽約這位巨砲的隱患。
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