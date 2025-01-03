快訊

中共不放過貪官 重開殺戒首位「死立執」曝光

提變更議程改選立院院長 柯建銘：非罷免韓國瑜不可

與警衛處對峙5小時未果！韓公調處宣布：暫停執行尹錫悅逮捕令

MLB／轉戰洋基新氣象 前國聯MVP談上季低潮：被對手看透了

聯合新聞網／ 綜合報導
高史密特休賽季加盟洋基，接受採訪時他表示期待在紐約打球，也談到去年狀況不佳原因。 截圖自YES Network官方X
高史密特休賽季加盟洋基，接受採訪時他表示期待在紐約打球，也談到去年狀況不佳原因。 截圖自YES Network官方X

37歲資深砲手高史密特Paul Goldschmidt）以一年1250萬美元（約台幣4.1億）加盟洋基，今天接受視訊採訪時，這位前國聯MVP就提到非常期待在紐約打球，也談到去年為何狀況不佳。

7屆全明星一壘手高史密特曾在2022年獲得國聯MVP，不過去年表現不佳，開季寫下32支0的最慘表現，賽季累積為紅雀出戰154場，繳出除新人年和受傷以外最低的22轟65分打點，打擊率0.245、整體攻擊指數（OPS）0.716也是生涯最糟。

對於上賽季的低迷，高史密特並不打算推託，他說道：「我會一直覺得自己應該要做的更好，但我的問題被對手看透了。過去大多數都能打中的球，現在卻打不中。顯然對手為我制定了投球策略之類的。」

而談到新賽季將穿上條紋軍戰袍，高史密特感到相當期待，「非常興奮能成為洋基的一部分，棒球迷基本上從小就知道他們的成就，而且不僅在棒球界，他們在整個職業運動界表現都很強勢。」他也透露過去曾跟洋基「法官」賈吉Aaron Judge）共同進行過打擊訓練，「賈吉是世界上最好的打者之一，可能是最棒的打者，對我這位右打者來說能和他一起共事、學習非常令人期待。」

Aaron Judge MLB Paul Goldschmidt 洋基 賈吉 高史密特

相關新聞

MLB／大谷翔平發超可愛賀年卡 郵遞區號被熱議

道奇隊日本球星大谷翔平透過IG向外界拜年，他放上一張由愛犬Decoy為主角的賀年卡，設計細節滿滿，而其中郵遞區號「017...

MLB／轉戰洋基新氣象 前國聯MVP談上季低潮：被對手看透了

37歲資深砲手高史密特（Paul Goldschmidt）以一年1250萬美元（約台幣4.1億）加盟洋基，今天接受視訊採訪時，這位前國聯MVP就提到非常期待在紐約打球，也談到去年為何狀況不佳。

MLB／官網預測洋基沒索托戰績能提升 道奇將打破116勝紀錄　

大聯盟官網邀請30隊記者預測各隊2025年會發生的事，2024年世界大賽組合洋基和道奇隊都被看好戰績變得更好。 洋基隊2024年球季透過索托（Juan Soto）和美聯MVP賈吉（Aaron J

MiLB／林昱珉新球季盼保持好心態 6日先服補充役

迎接新年，美職響尾蛇隊左投林昱珉今天表示，希望今年球季可以調整好心態，一步一步慢慢達成大聯盟的目標，目前何時回美國他還在...

MiLB／12強王牌投手變大廚 林昱珉：煮飯比投球難

12強中華隊王牌投手林昱珉今天化身大廚，在度小月廚藝教室炒菜、下麵都架勢十足，面對「煮飯難還是投球難？」的提問，林昱珉坦...

MiLB／林昱珉女兒沒滿月就擔心談戀愛 還「催生」林家正

旅美左投林昱珉去年12月迎來女兒出生，還沒滿月就已經變成「女兒傻瓜」，今天出席品牌活動展現廚藝時，林昱珉笑說：「不要太早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。