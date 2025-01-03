MLB／轉戰洋基新氣象 前國聯MVP談上季低潮：被對手看透了
37歲資深砲手高史密特（Paul Goldschmidt）以一年1250萬美元（約台幣4.1億）加盟洋基，今天接受視訊採訪時，這位前國聯MVP就提到非常期待在紐約打球，也談到去年為何狀況不佳。
7屆全明星一壘手高史密特曾在2022年獲得國聯MVP，不過去年表現不佳，開季寫下32支0的最慘表現，賽季累積為紅雀出戰154場，繳出除新人年和受傷以外最低的22轟65分打點，打擊率0.245、整體攻擊指數（OPS）0.716也是生涯最糟。
對於上賽季的低迷，高史密特並不打算推託，他說道：「我會一直覺得自己應該要做的更好，但我的問題被對手看透了。過去大多數都能打中的球，現在卻打不中。顯然對手為我制定了投球策略之類的。」
而談到新賽季將穿上條紋軍戰袍，高史密特感到相當期待，「非常興奮能成為洋基的一部分，棒球迷基本上從小就知道他們的成就，而且不僅在棒球界，他們在整個職業運動界表現都很強勢。」他也透露過去曾跟洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）共同進行過打擊訓練，「賈吉是世界上最好的打者之一，可能是最棒的打者，對我這位右打者來說能和他一起共事、學習非常令人期待。」
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