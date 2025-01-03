快訊

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

中職／曾獲U23明星外野手 曾宸佐宣布退休：與15年生涯告別

柯再被羈押…黃國昌宣布「11日司法節總動員」抗議綠色踐踏司法

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平發超可愛賀年卡 郵遞區號被熱議

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平透過IG向外界拜年，他放上一張由愛犬Decoy為主角的賀年卡 路透
大谷翔平透過IG向外界拜年，他放上一張由愛犬Decoy為主角的賀年卡 路透

道奇隊日本球星大谷翔平透過IG向外界拜年，他放上一張由愛犬Decoy為主角的賀年卡，設計細節滿滿，而其中郵遞區號「017-0017」引起最大討論，日本網友搜查後發現為目前無人使用的地址，明顯來自大谷的背號「17」。

大谷翔平的特製賀年卡中，Decoy吐著舌頭坐在草地上，穿著日本傳統服飾羽織沐浴在陽光中，模樣十分可愛，而旁邊的文字寫著「誠摯祝賀新年快樂 令和七年」，左上角則是有小蛇圖案呼應蛇年，細看2025四個數字也都是彎曲身軀的小蛇。

大谷翔平在IG放上由愛犬Decoy為主角的賀年卡。圖／取自大谷翔平IG
大谷翔平在IG放上由愛犬Decoy為主角的賀年卡。圖／取自大谷翔平IG

引起最大討論的是左下角，郵遞區號寫著「017-0017」並署名大谷Decopin，其中017為日本秋田縣大館市的郵遞區號，不過0015、0021都有人使用，中間號碼卻是跳過空白，代表這是以大谷翔平背號組成的架空地址。

日本網友笑說：「這是Decopin專屬的郵遞區號。」也有人說：「牠快要有兄弟加入了。」順勢恭喜大谷翔平、真美子將成為爸爸、媽媽，兩人日前公布即將迎來第一位孩子誕生。

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／接受道奇教頭建議！大谷翔平「新準備動作」原因曝光

MLB／若大谷60轟60盜20勝 洋基教練：我不會意外

MLB／大谷翔平多了「爸爸」身分 代言費可能漲到千萬美元

MLB／自認在生涯巔峰 30歲大谷翔平先想好可能衰退

相關新聞

MLB／大谷翔平發超可愛賀年卡 郵遞區號被熱議

道奇隊日本球星大谷翔平透過IG向外界拜年，他放上一張由愛犬Decoy為主角的賀年卡，設計細節滿滿，而其中郵遞區號「017...

MLB／官網預測洋基沒索托戰績能提升 道奇將打破116勝紀錄　

大聯盟官網邀請30隊記者預測各隊2025年會發生的事，2024年世界大賽組合洋基和道奇隊都被看好戰績變得更好。 洋基隊2024年球季透過索托（Juan Soto）和美聯MVP賈吉（Aaron J

MiLB／林昱珉新球季盼保持好心態 6日先服補充役

迎接新年，美職響尾蛇隊左投林昱珉今天表示，希望今年球季可以調整好心態，一步一步慢慢達成大聯盟的目標，目前何時回美國他還在...

MiLB／12強王牌投手變大廚 林昱珉：煮飯比投球難

12強中華隊王牌投手林昱珉今天化身大廚，在度小月廚藝教室炒菜、下麵都架勢十足，面對「煮飯難還是投球難？」的提問，林昱珉坦...

MiLB／林昱珉女兒沒滿月就擔心談戀愛 還「催生」林家正

旅美左投林昱珉去年12月迎來女兒出生，還沒滿月就已經變成「女兒傻瓜」，今天出席品牌活動展現廚藝時，林昱珉笑說：「不要太早...

MLB ／3屆塞揚強投薛則尚未找到新東家 紐媒曝4隊有意爭取

現年40歲的塞揚強投薛則（Max Scherzer）休賽季至今尚未找到新東家，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）近日在節目上提到，薛則目前在自由球員市場的處境。 薛則2023年被大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。