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MLB／大谷翔平發超可愛賀年卡 郵遞區號被熱議
道奇隊日本球星大谷翔平透過IG向外界拜年，他放上一張由愛犬Decoy為主角的賀年卡，設計細節滿滿，而其中郵遞區號「017-0017」引起最大討論，日本網友搜查後發現為目前無人使用的地址，明顯來自大谷的背號「17」。
大谷翔平的特製賀年卡中，Decoy吐著舌頭坐在草地上，穿著日本傳統服飾羽織沐浴在陽光中，模樣十分可愛，而旁邊的文字寫著「誠摯祝賀新年快樂 令和七年」，左上角則是有小蛇圖案呼應蛇年，細看2025四個數字也都是彎曲身軀的小蛇。
引起最大討論的是左下角，郵遞區號寫著「017-0017」並署名大谷Decopin，其中017為日本秋田縣大館市的郵遞區號，不過0015、0021都有人使用，中間號碼卻是跳過空白，代表這是以大谷翔平背號組成的架空地址。
日本網友笑說：「這是Decopin專屬的郵遞區號。」也有人說：「牠快要有兄弟加入了。」順勢恭喜大谷翔平、真美子將成為爸爸、媽媽，兩人日前公布即將迎來第一位孩子誕生。
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