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MLB／官網預測洋基沒索托戰績能提升 道奇將打破116勝紀錄　

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊大谷翔平(左)、洋基隊賈吉(右)。美聯社
道奇隊大谷翔平(左)、洋基隊賈吉(右)。美聯社

大聯盟官網邀請30隊記者預測各隊2025年會發生的事，2024年世界大賽組合洋基道奇隊都被看好戰績變得更好。

洋基隊2024年球季透過索托（Juan Soto）和美聯MVP賈吉（Aaron Judge）夢幻連線，打下美聯最多的94勝。休賽季索托轉戰大都會隊，洋基陸續透過簽約和交易得到頂級左投弗里德（Max Fried）、守護神威廉斯（Devin Williams）、前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）和高史密特（Paul Goldschmidt）等好手。

大聯盟官網樂觀認為，洋基今年有望比去年更多勝，因為前終結者霍梅斯（Clay Holmes）去年搞砸洋基13場勝利，威廉斯只要守住一半，新賽季就有望100勝。

道奇隊去年季後以10年7億美元合約網羅日本二刀流巨星大谷翔平，儘管大谷只能打擊，但他2024年賽季繳出「54轟59盜」的史無前例數據，幫助道奇例行賽奪下全大聯盟最多的98勝。

新賽季大谷將重拾二刀留身分，輪值方面不只簽下塞揚左投史奈爾（Blake Snell），還能期待強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）歸隊，預計將成為大聯盟最好的先發輪值之一。另外，打線還有大谷、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）三位MVP坐鎮，兩項事實結合，道奇有望刷新大聯盟例行賽116勝紀錄。

大谷翔平 洋基 賈吉 道奇

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