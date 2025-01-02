MiLB／林昱珉新球季盼保持好心態 6日先服補充役

迎接新年，美職響尾蛇隊左投林昱珉今天表示，希望今年球季可以調整好心態，一步一步慢慢達成大聯盟的目標，目前何時回美國他還在等球團通知，不過6日會先去當12天補充役。

21歲的林昱珉去年球季在2A出賽19場都是先發、投94.2局，拿下3勝6敗，防禦率4.28，並在季末順利升上3A，離大聯盟又更接近。談到新球季目標，林昱珉指出，「去年一直告訴自己要上大聯盟、進40人名單，反而綁手綁腳，沒辦法展現自己。」

因此林昱珉強調，今年球季要慢慢來，「一個一個小目標做好，就會達成大目標，讓自己的好表現展現出來，展現壓制力和特別之處，最主要是心態問題，只要保持好、沒有亂掉，上大聯盟是遲早的問題。」

響尾蛇隊日前簽下強投伯恩斯（Corbin Burnes），林昱珉坦言也有看到這個消息，「現實面是球團多簽1名選手，就少掉1個名額，但沒有感到難過或生氣，球團有球團的考量，而且那位是右投，剩下的就是由我自己去爭取，讓球團去發現我。」

目前林昱珉一直有在維持訓練，像是重訓、投球姿勢調整，回美國的時間還在等球團通知。不過林昱珉6日要先去當12天補充役，「希望可以趕快把兵役問題解決，畢竟可以當12天機會難得，趕快把12天兵役完成，再回歸到訓練上。」

已經3年沒有在台灣過年的林昱珉表示，之前在美國春訓時看到朋友的社群媒體在慶祝過年都會很羨慕，「今年過年比較早，感覺過年機率更大一點，如果可以過年當然是非常開心。」他提到，過年時家裡會一起包水餃，全家人一起共同參與。