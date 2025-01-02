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MiLB／12強王牌投手變大廚 林昱珉：煮飯比投球難

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影 林俊良
剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影 林俊良

12強中華隊王牌投手林昱珉今天化身大廚，在度小月廚藝教室炒菜、下麵都架勢十足，面對「煮飯難還是投球難？」的提問，林昱珉坦言：「煮飯還是難一點，，要記住每個步驟、每個細節，我比較沒那麼細心。」

林昱珉高中畢業後就前往美國職棒打拚，他透露，自己偶爾會下廚，但都是輕食為主，像是煎蛋、煎培根，或是煮個水餃、泡麵，在美國會一直想念家鄉味。

林昱珉今天與主廚老師學習親自下廚料理，菜色包含麻油蛤蜊雞湯、蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵、燙青菜，其中蔥爆牛肉、番茄炒蛋是林昱珉最想學的味道，因為是自己父親常煮的料理，但在美國亞洲餐廳吃不到這一味。

林昱珉笑說，番茄炒蛋的食材在美國容易取得，但自己嘗試過，煮成蛋已經很熟番茄卻沒熟，只好塞給好友林家正吃，這次學會之後，「回去讓他大吃一驚。」

林昱珉也透露，賽前都會尋找亞洲餐廳，當天有比賽時特別想吃到家鄉味，有一次被林家正帶去完全沒人的日式料理店，一開始還有點擔心，沒想到意外美味，成為自己的口袋名單。

但林昱珉真正想念的難以復刻，就是爸爸煮的牛肉麵，「每次回家就想趕快吃到，爸爸在料理上非常講究。」林昱珉在球場上同樣展現執著個性，「有其父必有其子吧。」

度小月這次特別送上「鳳凰星展翅」大禮包給林昱珉，祝福他新球季順利，同時也與林昱珉共同捐贈擔仔麵給母校台東新生國小、新生國中，林昱珉表示，要感謝度小月，這是偏鄉學校所需，也希望學生吃到後能夠秉持感恩的心，謝謝這些友善的集團。

中華隊 林家正 林昱珉

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