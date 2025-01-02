MiLB／林昱珉女兒沒滿月就擔心談戀愛 還「催生」林家正

旅美左投林昱珉去年12月迎來女兒出生，還沒滿月就已經變成「女兒傻瓜」，今天出席品牌活動展現廚藝時，林昱珉笑說：「不要太早交男朋友。」

林昱珉受邀參加度小月廚藝教室，展現廚藝外，也大聊育兒經，林昱珉表示，現在照顧小孩越來越熟練，疲勞的時候看的女兒的臉就充滿力量，「現在餵奶比較有心得，洗澡擔心自己手滑，新生兒脖子又比較軟，還需要熟悉。」

太太懷孕時，林昱珉就已經開始在網路上搜尋育嬰教學，但照顧上還是最感謝老婆承擔大部分困難工作，尤其是懷孕期間自己人在美國，「滿對不起她的，老婆辛苦了，我會盡最大努力，爭取以後更好的生活。」

這次參加料理活動，林昱珉特別注意麻油蛤蜊雞湯怎麼煮，「這道菜是老婆點名想要，回去復刻一遍，煮給她吃。」

談到剛出生的女兒，林昱珉笑說不希望她太早交男朋友，「她眼睛大、睫毛長、皮膚白，都是男生喜歡的，已經開始擔心了，要談戀愛的話要經過我的同意。」甚至已經想到更遠，「希望她先以學業、事業為主。」

林昱珉表示，自己跟太太的手機照片裡現在80%都是小孩，很想在社群上跟大家炫耀「我有個很可愛的小孩」，常常傳女兒的照片給好友、12強捕手林家正「催生」，林昱珉笑說：「我問他要不要趕快生一個，他就轉移話題。」