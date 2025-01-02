MLB ／3屆塞揚強投薛則尚未找到新東家 紐媒曝4隊有意爭取

現年40歲的塞揚強投薛則（Max Scherzer）休賽季至今尚未找到新東家，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）近日在節目上提到，薛則目前在自由球員市場的處境。

薛則2023年被大都會隊交易到遊騎兵隊，同年12月動背部手術，直到2024年6月才傷癒復出。薛則上季只出賽9場就提前關機，總共投了43.1局，送出40K，防禦率3.95，季後他成為自由球員，曾表態沒打算退休。

《紐約郵報》資深記者海曼最近在直播節目中提到，薛則吸引4支球隊興趣，但未明確說出是哪些球隊，海曼透露薛則的自由球員市場正持續升溫，不久後就會有新東家。

薛則職業生涯216勝112敗，累積3407K，防禦率3.16。他曾8度入選明星賽，2016-18年國聯三振王3連霸，2013、16和17年3度獲選塞揚獎。