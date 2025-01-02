快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／林昱珉收到曾總邀請 打資格賽先跟球團商量

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
今年2月的經典賽資格賽，林昱珉已經收到總教練曾豪駒的邀請。 聯合報系資料照
今年2月的經典賽資格賽，林昱珉已經收到總教練曾豪駒的邀請。 聯合報系資料照

去年世界12強棒球中華隊王牌左投林昱珉今天出席「度小月廚藝教室」，希望將學到的料理用在新球季為自己一解鄉愁，而今年2月的經典賽資格賽，林昱珉已經收到總教練曾豪駒的邀請，就看與響尾蛇隊球團討論後能否參戰。

百年品牌度小月創立130周年，林昱珉與主廚老師學習料理，示範麻油蛤蜊雞湯、蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵、燙青菜等餐色，林昱珉認為收穫不小，之後回到美國也能自己下廚「加菜」。

林昱珉因為在世界12強棒球賽幫助中華隊奪冠，人氣攀升，收到不少活動邀約，他表示：「隊友們都很棒才能拿下冠軍，趁著熱潮多多露面，把自己的關注度拉高，也讓更多台灣人注意棒球。」

有趣的是，過去在小聯盟打拚認識的人不多，林昱珉現在走在路上常被認出，吃飯更會遇到老闆想請客，但自家經營早餐店的他很清楚，「餐廳經營不容易，我都會拒絕，或是塞錢回去，把我當普通人就好。」

打完12強後，中華隊下個賽事是今年2月的經典賽資格賽，林昱珉表示，目前已經收到曾總的邀約，「大家配合過，工作上很契合，非常喜歡這位總教練。」

如果可以參賽林昱珉也有意願，「但最終要跟球團、經紀公司討論，目前投球局數滿多的，台灣還有很多厲害好手，他們也需要舞台，這次資格賽是很好的機會。」

林昱珉目前訓練階段除了重訓外也開始調整投球姿勢，返美時間還沒確定，但1月6日要先去服完12天兵役，先解決這件事再回歸到訓練。

響尾蛇隊近期簽下塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），大聯盟的先發輪值十分競爭，林昱珉今年依舊以大聯盟為目標，對此表示：「現實面是少了個名額，但我不太擔心，因為是右投，左投名額還在，就由我自己去爭取，努力讓球團看見。」

中華隊 林昱珉 棒球

延伸閱讀

MiLB／冠軍命！秋季聯盟官方社群讚林昱珉 正規賽季後打2隊都奪冠

12強賽／大聯盟記者最愛球員陳傑憲排第一 林昱珉也入榜

12強賽／大聯盟舞台近在咫尺 林昱珉金牌榮耀再添信心

MiLB／外媒揭林昱珉今年苦練卡特球 預測登大聯盟時間點

相關新聞

經典賽／林昱珉收到曾總邀請 打資格賽先跟球團商量

去年世界12強棒球賽中華隊王牌左投林昱珉今天出席「度小月廚藝教室」，希望將學到的料理用在新球季為自己一解鄉愁，而今年2月...

MLB／接受道奇教頭建議！大谷翔平「新準備動作」原因曝光

大谷翔平去年締造「54轟59盜」史無前例數據，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）近日在節目上分享，大谷新打擊準備動作的用意。 羅伯茲透過錄影現身日媒《BS東視》的大谷翔平特別節目，當

MLB／若大谷60轟60盜20勝 洋基教練：我不會意外

道奇隊日本球星大谷翔平去年球季專心打擊，敲出54轟、跑出59盜，今年球季要重拾頭打二刀流，曾在天使時期指導過大谷翔平的奧...

MiLB／林昱珉女兒沒滿月就擔心談戀愛 還「催生」林家正

旅美左投林昱珉去年12月迎來女兒出生，還沒滿月就已經變成「女兒傻瓜」，今天出席品牌活動展現廚藝時，林昱珉笑說：「不要太早...

MLB ／3屆塞揚強投薛則尚未找到新東家 紐媒曝4隊有意爭取

現年40歲的塞揚強投薛則（Max Scherzer）休賽季至今尚未找到新東家，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）近日在節目上提到，薛則目前在自由球員市場的處境。 薛則2023年被大

MLB／佐佐木朗希爭奪戰仍有7隊在內 包含洋基、沒有白襪

「令和怪物」佐佐木朗希休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，《The Athletic》知名記者鮑登（Jim Bowden）發文指出，目前仍有7隊在競爭行列。 鮑登今天發文提到，目前仍在競爭佐佐木的球隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。