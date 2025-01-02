MLB／接受道奇教頭建議！大谷翔平「新準備動作」原因曝光

大谷翔平去年締造「54轟59盜」史無前例數據，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）近日在節目上分享，大谷新打擊準備動作的用意。

羅伯茲透過錄影現身日媒《BS東視》的大谷翔平特別節目，當被問到給大谷這種頂尖選手建議是否會很困難時，羅伯茲表示，「完全不會，他是一位很聰明的選手，我不太會給他打擊技術的建議，但我有給他擊球選擇的建議。因為他有時把好球帶放得太大，所以我告訴他，應該專心在該打的球。」

該節目介紹大谷翔平去年6月開始做的新動作，他打擊前將球棒放在本壘板與打擊區中間，用意是確保每次打擊時的站位。

羅伯茲透露這動作是他和大谷討論出來的，羅伯茲還提到，「大谷會很認真聽取對方意見，這建立在互信基礎上，因為彼此信任，才有辦法將意見聽進去並做出修正。」