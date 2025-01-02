MLB／若大谷60轟60盜20勝 洋基教練：我不會意外

道奇隊日本球星大谷翔平去年球季專心打擊，敲出54轟、跑出59盜，今年球季要重拾頭打二刀流，曾在天使時期指導過大谷翔平的奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示，就算大谷達成單季「60轟60盜、20勝」，他也不會感到驚訝。

大谷翔平在2023年9月動刀治療右手肘，季後離開天使隊，以以10年7億美元大約轉戰道奇，締造史無前例的「50轟、50盜」，幫助道奇拿下世界大賽冠軍外，自己也收下國聯年度MVP。

去年年末大谷翔平也獲得美聯社的年度最佳男子運動員獎，現任洋基首席教練的奧斯穆斯，在2019年執教天使曾與大谷重疊，奧斯穆斯表示：「如果他交出60-60、並摘20勝，我也不會感到驚訝。」

奧斯穆斯更盛讚大谷翔平：「這傢伙是棒球史上最偉大的運動員，而且找不到第二個接近他的人。」

大谷翔平經過一年復健，今年球季有望重返投手丘，道奇隊對他的二刀流安排計劃尚未底定，但大谷翔平日前受訪時表示，隨著年紀增長，自己能夠挑戰二刀流的機會可能越來越少。