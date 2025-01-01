MLB／大谷翔平多了「爸爸」身分 代言費可能漲到千萬美元

大谷翔平作為日本球員在大聯盟最閃耀的一顆星，已經自帶廣告吸引力，今年家族成員又多了太太真美子、愛犬Decoy，明年還有即將迎接第一個小孩報到，招商「守備範圍」越來越廣，目前光一家代言贊助費就是每年700萬美元（約台幣2.3億元）。

大谷翔平去年離開天使隊，以10年7億美元（約227億台幣）的史上最大合約加盟道奇隊，而在鎂光燈關注下依舊繳出54轟、54盜的驚人成績，更幫助道奇隊拿下世界大賽冠軍，也再次獲選MVP。

諸多紀錄都是不斷推升大谷翔平的場外身價，今年球季已有19支企業找上他代言，或正確的說，成功通過門檻獲得大谷點頭代言。

根據「東京體育」報導，一名與大谷和道奇隊贊助合約有關的大型日本廣告代理人士透露，仍有許多企業想找大谷代言都要等待，「現在一有空缺就會立刻有新企業加入，他的人氣非常高，贊助費也持續上場，現在行情大約是每年7百萬美元。」

而目前大谷翔平代言多半是以運動相關為主，另外在汽車、飲料、美妝類也有代言，該名人士指出，大谷翔平過去是運動選手的形象，如今有小孩出生，開始有家庭取向的企業想找他代言，例如食品、保險業者。

廣告業界也盛傳「大谷股」急遽上漲中，該人士表示：「有些人在問『未來會不會變成每年1000萬美元（約台幣3.28億元）？』」，而根據報導，大谷翔平去年的整體代言收入已經來到6500萬美元（約台幣21.3億元）。