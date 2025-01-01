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MLB／新年新希望 大谷翔平拚道奇隊史首度連霸

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MLB／自認在生涯巔峰 30歲大谷翔平先想好可能衰退

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

日本球星大谷翔平去年球季締造54轟、59盜的史無前例紀錄，轉戰道奇隊第一年就幫助球隊拿下第8座世界大賽冠軍，他自認目前正處於巔峰期，但也做好準備面對隨時可能出現的低潮期。

「我認為自己正迎來棒球生涯巔峰，或說正處於巔峰。」大谷翔平表示，他希望自己能夠盡力維持目前的狀態，同時也要繼續提升。」

30歲的大谷翔平也開始為球員生涯後期階段做好心理準備，他認為自己需要看得更遠，甚至預想到到可能的表現下滑，「我也到了需要思考以往不用思考的東西的年紀，為了延續成為最好的球員的時間，我需要去思考未來。」

而大谷翔平因為2023年9月的手肘手術，去年只以打擊單刀上陣，今年球季將重拾投打二刀流，目標是達到規定打席、投球局數，「我一直都在進行二刀流，也希望能夠持續做下去。」

世界大賽 大谷翔平 道奇

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