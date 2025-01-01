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MLB／新年新希望 大谷翔平拚道奇隊史首度連霸
2025年新的一年開始，道奇隊日本球星大谷翔平也透露新年新希望，接受日本媒體線上訪問時表示：「首要目標當然是完成連霸。」
去年是大谷翔平動盪一年，季前從天使隊轉戰道奇隊，又遭遇貼身翻譯水原一平背叛事件，好在身邊多了太太真美子、愛犬Decoy在身旁，讓他不僅在例行賽締造「50轟、50盜」的史無前例壯舉，更幫助道奇隊拿下世界大賽冠軍。
今年面對新球季，大谷翔平坦言連霸就是目標，「每年都會有球隊拿下冠軍，但能夠連霸完全是不同的事，能夠有這個機會的次數也不多，所以這是很難得的挑戰。」
大聯盟上一次達成連霸的球隊，已經是1998年至2000年的洋基隊，21世紀還沒球隊辦到，而道奇隊史141年來也從來沒有完成2連霸。
「這是我明年最想做的事。」大谷翔平雖然很想締造2連霸，但也強調自己不會太執著於此，因為過去經驗讓他知道要保持平常心，珍惜、感謝身邊支持自己的人，避免過度追求更為重要。
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