MLB／各球團開始接觸「令和怪物」 經紀人：市場大小非重點

「令和怪物」佐佐木朗希今年季後透過入札制度挑戰大聯盟，諸多球隊開始計畫會面與討論，最終去向也引發關注，而今經紀人沃夫（Joel Wolfe）重申，表明球隊市場大小不是最主要考慮的項目。

沃夫表示，希望球隊面會時，不要有球星出席，同時朗希本人也要求會面時間不超過2小時，目前已有許多球隊寄送簡報、影片以供參考，沃夫也向紐約媒體《SNY》透露，市場大小不會是朗希主要考量的事項。

經紀人沃夫透露，市場大小並不是重點，並表示會面時不希望有球星參與。 美聯社

沃夫曾在12月初說過，朗希可能還沒辦法熟悉浩大的媒體陣仗，因此傾向與中小型市場球隊簽約。但沃夫也語帶保留，表示朗希還沒決定自己怎麼想。如今沃夫再次重申「市場大小不是重點」，讓媒體推測朗希已與沃夫深聊過。

此外，透過沃夫的告知，媒體也確定已有20支球隊與團隊有聯繫，朗希本人積極參與會面，並要求所有會面都要在經紀公司Wasserman的洛杉磯辦公室進行，並且拒絕任何球星一同出席。最終落點可能在美國時間1月15日後決定。