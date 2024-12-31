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MLB／老虎將「梭哈」爭取布萊格曼 合約金額可能突破2億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊格曼日前傳出與太空人談約陷入停滯，而老虎可能將趁這個空檔爭取加盟。 法新社
布萊格曼日前傳出與太空人談約陷入停滯，而老虎可能將趁這個空檔爭取加盟。 法新社

老虎隊日前與前洋基明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）簽下1年1500萬美元合約，季後補強仍未結束，據《底特律自由新聞》記者佩佐（Evan Petzold）指出，老虎還想要將積極爭取強打三壘手布萊格曼（Alex Bregman）。

報導中寫道，托瑞斯將會扛下老虎的二壘防區，基斯（Colt Keith）可能將移防至一壘，三壘位置將由維爾林（Matt Vierling）、麥金斯崔（Zach McKinstry）、伊巴尼茲（Andy Ibanez）和大物新秀楊恩（Jace Jung）等人爭奪。

托瑞斯將扛下下季老虎的二壘防區。 法新社
托瑞斯將扛下下季老虎的二壘防區。 法新社

雖然三壘開放多人競爭，但老虎應有足夠的薪資可以簽下與太空人談約卡關的明星三壘手布萊格曼，報價有可能會超過2億美元。報導中指出，老虎接下來的首要計劃就是要簽下布萊格曼，B計畫則是網羅重砲桑坦德（Anthony Santander），不過若2人簽約談判失敗，韓籍內野手金河成也會納入考量。

布萊格曼 老虎

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