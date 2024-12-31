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MLB／二刀流成就超越貝比魯斯！大谷榮膺「棒球聖經」最佳男運動員

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷生涯第2度獲得最佳男運動員獎，為史上第1人。 美聯社
大谷生涯第2度獲得最佳男運動員獎，為史上第1人。 美聯社

有「棒球聖經」之稱的美國運動權威媒體《The Sporting News》，今天公布2024年度最佳男運動員獎，道奇二刀流球星大谷翔平自2021年後再次獲選，成為史上第一位2度奪此殊榮的球員。

《The Sporting News》給予大谷極高讚許，認為大谷的成就超越了「棒球之神」，文章中點出大谷「以同樣為二刀流的身分突破了棒球之神貝比魯斯（Babe Ruth）的成就是最大獲獎原因；大聯盟至今已有超過2萬名球員出現在賽場上，但沒人能像大谷這般突出」。

大谷翔平今年出賽以54轟、130分打點勇奪國聯雙冠王，另外跑出59盜締造大聯盟史上首次「50轟50盜」紀錄，另外有99支長打，也是自2005年李（Derrek Lee）之後的新高。

今年又是大谷的豐收年，不僅奪下生涯首座世界大賽冠軍圓夢、生涯第3座全票通過年度MVP，同時也收下大聯盟銀棒獎、年度最佳DH、年度第一隊以及打者最高榮譽漢克阿倫獎，並4年內3度榮膺美聯社最佳男運動員。

大聯盟 大谷翔平

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