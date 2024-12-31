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MLB／道奇羅伯茲有望成最貴教頭 年薪將比當球員時還多

聯合新聞網／ 綜合報導
羅伯茲連續9個球季帶領道奇闖進季後賽，並拿下2座世界大賽冠軍，新合約有望突破康索的年薪800萬美元紀錄。 美聯社
羅伯茲連續9個球季帶領道奇闖進季後賽，並拿下2座世界大賽冠軍，新合約有望突破康索的年薪800萬美元紀錄。 美聯社

根據《洛杉磯時報》報導，執教9年帶領道奇隊拿下2座世界大賽冠軍的總教練羅伯茲（Dave Roberts），新合約將有望突破800萬美元年薪大關，叩關史上最高薪總教練，代表去年接掌小熊隊兵符的康索（Craig Counsell）最高薪寶座僅過一季可能就將步下神壇。

小熊去年與康索簽下一份5年4000萬美元，年薪800萬美元的史上最大總教練合約，不過小熊今年仍無緣季後賽。而羅伯茲自2016年起擔任道奇總教練，已連續9個球季帶領球隊殺進季後賽，同時手握8次分區冠軍，2次世界大賽冠軍（2020年、2024年）。

康索坐擁總教練最高薪，但小熊已連4年無季後賽可打季後賽可打。 路透
康索坐擁總教練最高薪，但小熊已連4年無季後賽可打季後賽可打。 路透

《洛杉磯時報》寫道，2024年對道奇來說是最完美的一年，球隊獲得自1988年以來首次完整賽季世界大賽冠軍（2020年因疫情而導致賽季縮水），且大谷翔平的10年7億美元符合期待，休賽期還從自由市場上網羅塞揚名投史奈爾（Blake Snell）、續留崔南（Blake Treinen）、艾德曼（Tommy Edman）與簽回「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）等奪冠成員，下一步就是要續留冠軍教頭羅伯茲。

明年是羅伯茲3年合約最後一年，而今年在球隊傷兵累累、季後賽只剩3名先發情況，仍帶領道奇奪冠，破除「季後賽一條蟲」質疑，預期道奇將祭出超越康索的大約續約羅伯茲，年薪有機會超越800萬美元。值得一提的是這金額比羅伯茲當球員時期拿過最多的650萬美元還高。

此外報導中還強調羅伯茲在地方、球隊與媒體間的影響力，「他賽前賽後都會接待媒體，成為球隊代表。此外也積極參與慈善活動和球隊商務會議。」

羅伯茲 道奇

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