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MLB／朝美西強權邁進！ 遊騎兵新同學彼德森放話打倒太空人

聯合新聞網／ 綜合報導
彼德森轉戰遊騎兵，表示將終結太空人在美西的霸業。 美聯社
彼德森轉戰遊騎兵，表示將終結太空人在美西的霸業。 美聯社

以2年3700萬美元從響尾蛇隊轉戰遊騎兵隊的「右投惡夢」彼德森（Joc Pederson），在記者會上放話，自己將與遊騎兵一同扳倒美西強權太空人隊，「他們的時代已經結束，現在是我們接管美西的時候了。」

近日自由市場逐漸塵埃落定，而彼德森直至上周才與遊騎兵談妥合約，被交易話題網站《MLB Trade Rumors》評為「市場上僅剩的好打者」。而遊騎兵上一次奪冠就在不久前的2023年，打倒的正是彼德森的前東家響尾蛇。

32歲的彼德森擁有4次世界大賽經驗，其中2020年與2021年分別隨道奇隊以及勇士隊奪冠，因此他對大場面的比賽並不陌生。而他的「右投惡夢」稱號則是來自他對右投手極端的打擊數據，生涯對右投轟了194支全壘打，打擊率2成46；面對左投則相對平庸，生涯敲出15轟，打擊率2成10。

雖然遊騎兵曾在2023年奪下世界大賽冠軍，但自2016年後就未曾在美西封王，而太空人近8年就包辦了7次分區冠軍，彼德森則表示：「事情都漸漸步上軌道，遊騎兵一定能成為美西強權。」

太空人 遊騎兵

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