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MLB／20隊搶人大戰像「朗希電影節」 經紀人：不是為了錢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「令和怪物」佐佐木朗希的爭奪戰有多達20隊送來招募資料。 美聯社
「令和怪物」佐佐木朗希的爭奪戰有多達20隊送來招募資料。 美聯社

令和怪物」佐佐木朗希的爭奪戰，即將進入下半場，他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）今天透過視訊訪問揭露目前洽談進度，有大約20隊送來招募資料，他笑說：「感覺就像是朗希電影節」。佐佐木朗希目前已經先返回日本，與家人討論篩選球隊，接下來預計可能再與1到2隊碰面，也會前往1至2個球隊城市實際看看，再做出最後決定。

佐佐木朗希近幾年已被大聯盟各隊高度關注，今年季後確定在23歲之齡提前上架，吸引各隊搶人大戰。沃夫今天在訪問中無意逐一點名已獲碰面機會的球隊，僅透露收到大約20隊的簡報、影片、書籍，且在朗希的要求之下，每次碰面時間被限制在2小時以內，且不能有現役選手參與。

此外，朗希還會向球隊提出希望他們完成的功課，想看球隊的溝通、分析能力。沃夫表示，朗希知道自己還能持續進化，因此也會衡量球隊的選手養成能力。

被問到為何朗希寧願犧牲薪水，也要在此時挑戰大聯盟，沃夫回應：「他不是想變有錢或想拿到大合約，而是想要變得更好，他希望成為偉大球員之一。」

沃夫也提到，去年世界棒球經典賽日本隊友今永昇太，「朗希看到今永上半季在大聯盟繳出宰制性的成績，我相信他理解到，為了變得更強，他必須挑戰自己、必須來到大聯盟，每天面對最強選手們，充分利用大聯盟球隊的資源，才能幫助他不僅是日職最強投手之一，而是大聯盟最強投手之一。」

佐佐木朗希 大聯盟

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