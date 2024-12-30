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MLB／大谷翔平回顧2024年 吐露遭水原一平背叛心聲

中央社／ 東京30日綜合外電報導
年初爆發大谷翔平(右)翻譯水原一平(左)涉賭案。 美聯社
年初爆發大谷翔平(右)翻譯水原一平(左)涉賭案。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平最近接受日媒專訪時，道出他面對前翻譯水原一平從他的戶頭挪用鉅款一事的心情，也說明先前未在記者會痛斥水原的原因。

大谷2024年賽季轉戰道奇隊後，首度與隊友晉級季後賽就拿下世界大賽冠軍。

但是從大谷進入大聯盟起就擔任大谷翻譯的水原，因涉入非法賭博，今年開季之初就遭道奇隊開除，並被美國聯邦檢察官以1項銀行詐欺重罪、1項稅務申報不實罪起訴。水原今年6月坦承，挪用大谷銀行帳戶近1700萬美元（約新台幣5.5億元）償還賭債。

日本放送協會（NHK）的特別節目昨天播出專訪大谷的內容，而大谷也首度向NHK透露遭遇水原背叛之後的心境。

大谷就此表示：「這件事情爆發時人在韓國（比賽），而這件事情在我心中仍未了結，仍在持續。」

大谷也說：「（打球是）我從小到大一直熱愛並努力的事，能來到這樣的舞台相當難得。如果因此讓自己在比賽中分心，反而覺得很可惜」。他也表示，加盟新球隊是個新的開始，所以沒讓球場內外的事情互相影響。

水原涉入簽賭與竊盜案的事情爆發後，大谷今年3月在新翻譯員艾爾頓（Will Ireton）的陪同下，首度召開記者會，指水原不但竊取金錢並說謊，對此感到悲傷、震驚。

大谷被問到這場記者會上未譴責水原時回答，當時的目的是說明正確的事情，因此只專注在正確地交代清楚事件。而這件事在私生活方面的影響則是讓他忙得不可開交。大谷表示，包含說明狀況在內，必須與許多人交談。

而NHK的記者先前以為大谷完全不想回答水原涉賭的相關問題，不過大谷被問及此事時，仍一如既往地看著前方，用平靜的語氣回答，神情絲毫未變，令採訪團隊印象深刻。

而大谷在專訪最後，回顧今年最幸福的時刻是今年8月與愛犬「彈額頭」（Decoy）成功為比賽開球。他笑說：「說真的，那是我最緊張的時候，比任何打席都還緊張」。

大谷也笑稱：「一直擔心牠會不會亂大便，當時一直在擔心這件事情」。

道奇球隊的消息人士透露，大谷帶寵物開球的前一天就帶著「彈額頭」在道奇球場的投手丘上練習，「以防發號施令時，牠不小心跑錯方向，衝向外野」。

NHK這次專訪以大谷的愛犬「彈額頭」話題作結，並在採訪後記提到，這也充分展現大谷一直以來，做足準備的習慣，令人印象深刻。

大聯盟 大谷翔平

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