MLB／官網「奧克蘭」消失無蹤 運動家唯一沒有城市名稱

運動家隊搬離經營57年的奧克蘭，明年起移師沙加緬度，將以巨人隊3A球場擔任主場，預定2028年搬到「賭城」拉斯維加斯；球迷現在點進大聯盟官網，「奧克蘭」已經消失，運動家也成為唯一沒有城市名稱的球隊，新球季比照辦理，球團各種社群媒體也一樣。

運動家1968年從堪薩斯市搬到奧克蘭，在此奪下4座世界大賽冠軍（1972、73、74、89年），近年人氣不振，已經連續3個球季觀眾數墊底，本季80場主場比賽只有92萬2286人進場，單場平均11528人，也是唯一觀眾不到百萬的球隊。

比起人氣最旺的道奇隊，進場觀眾達394萬1251人、單場平均48657人，運動家足足差了快302萬人次。

儘管明年搬到同屬加州的沙加緬度，由於只是暫時性的做法，大聯盟官方已經決定，運動家未來3年將不會冠上「沙加緬度」。

運動家本季戰績69勝93敗，在美聯西區排名第4，只領先吞下隊史單季最慘99敗的天使隊，明年將和巨人3A共用主場，最大容量14000人左右，新球季沙加緬度首戰是4月1日，對小熊隊展開3連戰。