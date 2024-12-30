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MiLB／黃仲翔強大信念走過低潮 與響尾蛇簽約完成旅美夢

中央社／ 台北30日電
黃仲翔。圖／棒球協會提供
黃仲翔。圖／棒球協會提供

19歲投手黃仲翔與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約、完成旅外夢，黃仲翔高中時期一度因傷痛遇低潮，他想用自身例子鼓勵學弟們，設立目標努力前進、別因挫折放棄，「信念是很強大的」。

黃仲翔高中就讀穀保家商時期，就是球隊看重的投手戰力，高中階段也曾因傷痛遇到低潮，他接受中央社記者訪問時回憶，高二、高三球速有慢慢投出來，但在升高三時腰不舒服、球速又卡關甚至往下掉。

黃仲翔透露，高中時期旅外一直都是夢想，當時設下目標，畢業前最後一個盃賽王貞治盃若沒有投出特別突出的成績，應該會直接挑戰中職選秀。他在王貞治盃有把握住機會，球速不斷突破，飆出生涯最速155公里，也非常確定要挑戰旅外目標。

黃仲翔高中畢業後先到南華大學讀書打球，也有入選U23世界盃棒球賽台灣代表隊，今年底傳出好消息，約12月中與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，合約總值破50萬美元（約新台幣1639萬元）。

尋求旅外機會期間，日職也有球隊表達網羅興趣，被問起近期多名球員選擇旅日發展，是否會交換意見討論美日職差異。黃仲翔笑說，一開始也有點被影響到，但後來覺得去哪裡、未來怎麼樣都是看個人努力，對於美職的科學化訓練方式、環境比較嚮往。

黃仲翔自評這段時間無論身材、均速都有進步，最快球速維持155公里，身體有變得更壯，均速可以比較輕鬆的投到150公里。

如願完成旅外夢想，黃仲翔透露，一開始確定簽約消息很興奮，但沒有維持太久，知道只是開始，後面還有很多事情要面對。他希望透過自己的例子鼓勵學弟們，把目標看遠一點，先訂出目標、努力前進，不要因為挫折放棄，要相信「信念是很強大的」。

面對即將展開的旅外生涯，黃仲翔表示，一開始先把基礎打好，目標希望一年可以往上升一個層級。

王貞治盃 球速

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