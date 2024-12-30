MLB／大谷手臂剛脫臼怎能舉那麼高？弗里曼知道奇蹟要發生了

道奇隊球星大谷翔平完成世界大賽奪冠夢想，日本NHK電視台推出特別節目，回顧他今年克服重重考驗，邁向巔峰之路，世界大賽MVP弗里曼（Freddie Freeman）相當佩服大谷，尤其是他對比賽的強烈渴望。

大谷披上道奇球衣首季，在162場例行賽只缺席3場，以54轟、130分打點奪下國聯雙冠王，加上59次盜壘成功，締造大聯盟史上首次單季「50-50」紀錄；他在季後賽打了3輪更是16戰全勤，尤其世界大賽第2戰盜向二壘時，發生左肩半脫臼的意外，還是一路拚到第5戰封王。

Shohei Ohtani leaves the field with a trainer after attempting to steal 2B in the 7th inning. pic.twitter.com/r19pZEurj1 — MLB (@MLB) October 27, 2024

弗里曼回想大谷在世界大賽第3戰賽前儀式戴著護托，他說：「看到大谷走出訓練室，能將手臂舉到臉部高度，心想他的手臂剛剛脫臼，怎麼能舉那麼高？當時大谷的表情和態度都顯示出對比賽的強烈渴望。」

儘管大谷在世界大賽對洋基隊5戰打擊率1成05（打數19、安打2），未有全壘打和打點，還是嘗到世界大賽封王滋味，弗里曼完全感受大谷的拚勁，他說：「世界上最好的球員都想上場，就是奇蹟發生的時候。」

大谷離開待了6年的天使隊，才剛轉到道奇就受到翻譯水原一平的醜聞影響，弗里曼一直支持大谷，他表示，生活難免碰到一些負面的事，要用積極態度甩掉陰霾，作為朋友和隊友，努力創造這些東西，讓走進球場變得很有趣。