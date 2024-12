MLB／大谷手臂剛脫臼怎能舉那麼高？弗里曼知道奇蹟要發生了

道奇隊球星大谷翔平完成世界大賽奪冠夢想,日本NHK電視台推出特別節目,回顧他今年克服重重考驗,邁向巔峰之路,世界大賽MVP弗里曼(Freddie Freeman)相當佩服大谷,尤其是他對比賽的強烈渴望。

大谷披上道奇球衣首季,在162場例行賽只缺席3場,以54轟、130分打點奪下國聯雙冠王,加上59次盜壘成功,締造大聯盟史上首次單季「50-50」紀錄;他在季後賽打了3輪更是16戰全勤,尤其世界大賽第2戰盜向二壘時,發生左肩半脫臼的意外,還是一路拚到第5戰封王。

Shohei Ohtani leaves the field with a trainer after attempting to steal 2B in the 7th inning. pic.twitter.com/r19pZEurj1