MLB／官網列年度10大花絮 洋基悲劇第5局帶賈吉、柯爾一起上榜

大聯盟官網在歲末年終展開各種回顧,今天公布10大花絮,洋基隊在世界大賽第5戰荒腔走板的第5局也入列,包括柯爾(Gerrit Cole)沒補位一壘、賈吉(Aaron Judge)掉球等失誤、瑕疵都一起上榜。

排名第一的畫面來自紅襪隊拉菲拉(Ceddanne Rafaela),美國時間4月6日的比賽鎮守外野時,有球迷將沙灘球扔進場內導致比賽中斷,而他試圖將球丟出場外,連扔3次都失敗,直到第4次才成功。大聯盟官網寫著,這位紅襪年輕選手在第一個完整球季面臨的最大挑戰,不是想辦法留在打線內,而是無法將一顆沙灘球弄出場外。

第二名來自春訓時光芒與老虎的熱身賽,光芒外野手米斯納(Kameron Misner)打向中外野的飛球,老虎4人追不到,其中一人撲下去同時還使出黃金左腳倒鉤到球,一腳踢到荒郊野外,最終紀錄上形成一支場內全壘打。

Kameron Misner with an inside-the-park homer…with a little bit of help from an elite scorpion kick? pic.twitter.com/Is22UQazd7 — Chris Brown (@ChrisBrown0914) February 25, 2024

第三名來自7月19日巨人與洛磯之戰,巨人懷斯利(Brett Wisely)眼看打穿一壘防區,但這球卻在擊中一壘審後反彈,洛磯一壘手托利亞(Michael Toglia)接球後比打者先一步滑進一壘。第四名也與裁判有關,大都會三壘手巴蒂(Brett Baty)接球後原本要轉身長傳一壘,但三壘審閃避不及,巴蒂直接撞到他身上,導致無法完成後續傳球。

Brett Wisely had a hit taken away after the ball hit the first-base umpire 😬 pic.twitter.com/HUqeq5DAh2 — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) July 20, 2024

Brett Baty collides with third base umpire Doug Eddings on a play at third base pic.twitter.com/p6g2jo9Xkj — SNY (@SNYtv) May 7, 2024

第五名應該多數球迷都還記憶猶新,洋基原有機會在世界大賽第5戰續命,卻上演悲劇般的第5局,各種錯誤連環發生,大聯盟官網並非列名該局任何一個play,而是一連串錯誤一起上榜,包括柯爾未補位一壘的致命疏失。

Gerrit Cole had a 5-0 lead. He ended the 5th inning allowing the #Dodgers to TIE it.

But it wasn’t his fault.



-Aaron Judge committed his FIRST ERROR of 2024

-Volpe with a throwing error

-Cole and Rizzo couldn’t communicate



Gerrit Cole: 5 runs. ZERO earned. #Worldseries pic.twitter.com/pXHI4cTajv — Coach SA (@CoachSA_) October 31, 2024

第六名為遊騎兵隊史密斯(Josh Smith)以靈巧的瑪莉歐跳閃避觸殺,第七名為教士隊普洛法(Jurickson Profar)在分區系列賽騙了全場的演技,沒收道奇隊貝茲(Mookie Betts)的全壘打卻未見喜色,道奇球迷開心慶祝,連轉播單位都被騙了,已在畫面打上陽春砲字樣。

第八名為天使隊薛耶爾(Nolan Schanuel)的一圈跑壘上演兩次打滑,第九名為8月20日大都會與金鶯隊之戰,尼莫(Brandon Nimmo)的滑接失敗先讓這球滾到後面,急追後傳本壘擋不住這一分,投手楊恩(Danny Young)在本壘補位接球傳三壘又發生大暴傳,尼莫撿球後再次挑戰本壘,結局依然是金鶯得到分數。

第十名則是季初道奇、響尾蛇之戰發生的蜜蜂插曲,比賽因場內出現蜂窩而延後,捕蜂人緊急救援且直接擔任開球嘉賓,完美化解危機。