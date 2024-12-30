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MLB／官網列年度10大花絮 洋基悲劇第5局帶賈吉、柯爾一起上榜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊賈吉在世界大賽第五戰發生失誤。路透
洋基隊賈吉在世界大賽第五戰發生失誤。路透

大聯盟官網在歲末年終展開各種回顧，今天公布10大花絮，洋基隊在世界大賽第5戰荒腔走板的第5局也入列，包括柯爾（Gerrit Cole）沒補位一壘、賈吉（Aaron Judge）掉球等失誤、瑕疵都一起上榜。

排名第一的畫面來自紅襪隊拉菲拉（Ceddanne Rafaela），美國時間4月6日的比賽鎮守外野時，有球迷將沙灘球扔進場內導致比賽中斷，而他試圖將球丟出場外，連扔3次都失敗，直到第4次才成功。大聯盟官網寫著，這位紅襪年輕選手在第一個完整球季面臨的最大挑戰，不是想辦法留在打線內，而是無法將一顆沙灘球弄出場外。

第二名來自春訓時光芒與老虎的熱身賽，光芒外野手米斯納（Kameron Misner）打向中外野的飛球，老虎4人追不到，其中一人撲下去同時還使出黃金左腳倒鉤到球，一腳踢到荒郊野外，最終紀錄上形成一支場內全壘打。

第三名來自7月19日巨人與洛磯之戰，巨人懷斯利（Brett Wisely）眼看打穿一壘防區，但這球卻在擊中一壘審後反彈，洛磯一壘手托利亞（Michael Toglia）接球後比打者先一步滑進一壘。第四名也與裁判有關，大都會三壘手巴蒂（Brett Baty）接球後原本要轉身長傳一壘，但三壘審閃避不及，巴蒂直接撞到他身上，導致無法完成後續傳球。

第五名應該多數球迷都還記憶猶新，洋基原有機會在世界大賽第5戰續命，卻上演悲劇般的第5局，各種錯誤連環發生，大聯盟官網並非列名該局任何一個play，而是一連串錯誤一起上榜，包括柯爾未補位一壘的致命疏失。

第六名為遊騎兵隊史密斯（Josh Smith）以靈巧的瑪莉歐跳閃避觸殺，第七名為教士隊普洛法（Jurickson Profar）在分區系列賽騙了全場的演技，沒收道奇隊貝茲（Mookie Betts）的全壘打卻未見喜色，道奇球迷開心慶祝，連轉播單位都被騙了，已在畫面打上陽春砲字樣。

第八名為天使隊薛耶爾（Nolan Schanuel）的一圈跑壘上演兩次打滑，第九名為8月20日大都會與金鶯隊之戰，尼莫（Brandon Nimmo）的滑接失敗先讓這球滾到後面，急追後傳本壘擋不住這一分，投手楊恩（Danny Young）在本壘補位接球傳三壘又發生大暴傳，尼莫撿球後再次挑戰本壘，結局依然是金鶯得到分數。

第十名則是季初道奇、響尾蛇之戰發生的蜜蜂插曲，比賽因場內出現蜂窩而延後，捕蜂人緊急救援且直接擔任開球嘉賓，完美化解危機。

大聯盟 大都會 道奇

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