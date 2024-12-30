快訊

要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

籌足交保金！柯文哲「戴電子腳鐐」微笑返家 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

基隆驚傳殺人棄屍！男子遭3人押走 今被發現陳屍貨車冰櫃

MLB／明年是重返二刀流最後機會！大谷翔平：再承受復健已不現實

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平尋求在明年賽季重返二刀流。 美聯社
大谷翔平尋求在明年賽季重返二刀流。 美聯社

日本棒球巨星大谷翔平近日接受NHK採訪，談到自己因右肘手術休賽後重返投手丘的可能性。他坦言，明年的賽季可能是他嘗試「二刀流」的最後一次機會，因為再次進行手術並經歷漫長的復健，對年屆31歲的他來說並不現實。

大谷翔平是在2023年9月接受生涯第二次的右肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），目前正處於復健階段，計畫於2024賽季重返投手丘。

在NHK的特別節目中，大谷坦言：「隨著年紀進入中堅到資深階段，如果需要再做一次手術，並經歷一年半的復健，對我來說已經不太現實。所以我認為明年可能是最後的機會。」

大谷翔平曾於2018年進行第一次Tommy John手術並成功復出，但此次手術後的復健將更加謹慎。根據《美聯社》報導，大谷目前的復健進展良好，投球速度已恢復至每小時70英哩，並計劃逐步提升速度。此外，他的左肩脫臼也在持續康復中，目前雖有些緊繃感，但疼痛已消失。

大谷翔平在採訪中提到，除了重返二刀流，他更希望能在新球隊道奇持續提升自己的表現。他表示：「我只是想變得更好，更簡單來說，就是能夠留下自己滿意的表現。」

2023年加盟道奇後，大谷翔平以指定打擊身份出賽創下前所未有的單季「50轟50盜」紀錄，並且連續兩年贏得年度MVP，斬獲一堆獎項，還幫助球隊奪得世界大賽冠軍。這些成就為他的棒球生涯寫下輝煌篇章，也讓外界更加期待他在2024年的表現。

大谷的恩師、曾在日本火腿執教的栗山英樹在節目中表示，大谷重返投手丘後勢必要面臨更多挑戰和考驗，這也是大谷選擇二刀流所要面對的宿命。

儘管二刀流的挑戰充滿風險，栗山英樹也認為大谷總是能突破外界期待。他說：「人們可能以為他回到投手丘後會減少盜壘，但他可能會跑得更多。他總是能做出讓人驚喜的事情。」

NHK 復健 成功 手術 日本

相關新聞

MLB／明年是重返二刀流最後機會！大谷翔平：再承受復健已不現實

日本棒球巨星大谷翔平近日接受NHK採訪，談到自己因右肘手術休賽後重返投手丘的可能性。他坦言，明年的賽季可能是他嘗試「二刀流」的最後一次機會，因為再次進行手術並經歷漫長的復健，對年屆31歲的他來說並不現

MLB／大谷手臂剛脫臼怎能舉那麼高？弗里曼知道奇蹟要發生了

道奇隊球星大谷翔平完成世界大賽奪冠夢想，日本NHK電視台推出特別節目，回顧他今年克服重重考驗，邁向巔峰之路，世界大賽MV...

MLB／官網列年度10大花絮 洋基悲劇第5局帶賈吉、柯爾一起上榜

大聯盟官網在歲末年終展開各種回顧，今天公布10大花絮，洋基隊在世界大賽第5戰荒腔走板的第5局也入列，包括柯爾（Gerri...

MiLB／冠軍命！秋季聯盟官方社群讚林昱珉 正規賽季後打2隊都奪冠

21歲台灣左投林昱珉度過豐收的2024年，亞利桑那秋季聯盟官方X今天介紹林昱珉，稱他是「Worldwide Winner...

MLB／道奇教頭有戰績有人和 美媒推估下份合約將破年薪2.6億紀錄

除了選手補強，道奇隊今冬還有另外一件代辦事項，就是與總教練羅伯茲（Dave Roberts）洽談延長合約，有實績、有人和...

MLB／從心愛的NFL老鷹隊獲贈比賽球 楚奧特笑得超開心

天使隊球星楚奧特（Mike Trout）是NFL美式足球費城老鷹隊的死忠球迷，今天又出現在老鷹主場熟悉的前排座位，看著支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。