MLB／明年是重返二刀流最後機會！大谷翔平：再承受復健已不現實
日本棒球巨星大谷翔平近日接受NHK採訪，談到自己因右肘手術休賽後重返投手丘的可能性。他坦言，明年的賽季可能是他嘗試「二刀流」的最後一次機會，因為再次進行手術並經歷漫長的復健，對年屆31歲的他來說並不現實。
大谷翔平是在2023年9月接受生涯第二次的右肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），目前正處於復健階段，計畫於2024賽季重返投手丘。
在NHK的特別節目中，大谷坦言：「隨著年紀進入中堅到資深階段，如果需要再做一次手術，並經歷一年半的復健，對我來說已經不太現實。所以我認為明年可能是最後的機會。」
大谷翔平曾於2018年進行第一次Tommy John手術並成功復出，但此次手術後的復健將更加謹慎。根據《美聯社》報導，大谷目前的復健進展良好，投球速度已恢復至每小時70英哩，並計劃逐步提升速度。此外，他的左肩脫臼也在持續康復中，目前雖有些緊繃感，但疼痛已消失。
大谷翔平在採訪中提到，除了重返二刀流，他更希望能在新球隊道奇持續提升自己的表現。他表示：「我只是想變得更好，更簡單來說，就是能夠留下自己滿意的表現。」
2023年加盟道奇後，大谷翔平以指定打擊身份出賽創下前所未有的單季「50轟50盜」紀錄，並且連續兩年贏得年度MVP，斬獲一堆獎項，還幫助球隊奪得世界大賽冠軍。這些成就為他的棒球生涯寫下輝煌篇章，也讓外界更加期待他在2024年的表現。
大谷的恩師、曾在日本火腿執教的栗山英樹在節目中表示，大谷重返投手丘後勢必要面臨更多挑戰和考驗，這也是大谷選擇二刀流所要面對的宿命。
儘管二刀流的挑戰充滿風險，栗山英樹也認為大谷總是能突破外界期待。他說：「人們可能以為他回到投手丘後會減少盜壘，但他可能會跑得更多。他總是能做出讓人驚喜的事情。」
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