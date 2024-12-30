MLB／從心愛的NFL老鷹隊獲贈比賽球 楚奧特笑得超開心

天使隊球星楚奧特（Mike Trout）是NFL美式足球費城老鷹隊的死忠球迷，今天又出現在老鷹主場熟悉的前排座位，看著支持的球隊以41：7大勝達拉斯牛仔隊，賽後收到比賽球更是開心不已。

楚奧特「獲贈紀念品」一事也登上大聯盟官網首頁，相關報導提到，楚奧特多年來贈送球迷大量紀念品，他在周日下午（美國時間）從心愛的老鷹隊收到一份自己的紀念品，防守後衛史雷（Darius Slay）親手送上比賽球，並與老鷹球迷一起慶祝勝利。

老鷹目前戰績13勝3敗，確定在分區排名第1，下周最後一場例行賽繼續在主場迎戰紐約巨人隊；大聯盟官網指出，楚奧特還會回到費城觀戰，因為老鷹至少贏得一場主場季後賽。

楚奧特在2019年季前和天使隊簽下12年4億2650萬美元合約，剛好走完一半，目前仍是大聯盟史上合約總值第3高，只落後大都會隊索托（Juan Soto）7億6500萬美元、道奇隊大谷翔平7億美元。

天使本季63勝99敗在美聯西區排名墊底，也創下隊史單季最多敗紀錄，已經連續10年未進季後賽，明年2月23日對水手隊展開新球季首場熱身賽；楚奧特近年飽受傷痛之苦，本季只打29場比賽創下生涯14年新低，新球季能否帶領球隊走出低潮值得觀察。