聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／冠軍命！秋季聯盟官方社群讚林昱珉 正規賽季後打2隊都奪冠
21歲台灣左投林昱珉度過豐收的2024年，亞利桑那秋季聯盟官方X今天介紹林昱珉，稱他是「Worldwide Winner」，在世界各地都是贏家，包括秋季聯盟效力的鹽河船槳隊（Salt River Rafters）、世界12強棒球賽中華隊，都成為最終冠軍。
秋季聯盟作為選手在正規球季後「課後補習」的舞台，球隊多會推派希望多加觀察、有額外加強重點的選手參賽，也有人是因傷後復出觀察復原狀況，而林昱珉球季中因臉部手術缺席約50天，今年也到秋季聯盟補局數、維持手感，銜接到12強賽投入中華隊陣容。
亞利桑那秋季聯盟官方X今天介紹林昱珉，提到這位響尾蛇農場的投手潛力新秀，在秋季聯盟先發3場後，在12強賽為中華隊先發2場，包括在冠軍賽面對日本隊，先發4局僅被敲1安打、無失分，幫助中華隊以4：0完封日本，他所效力的鹽河船槳和中華隊最終都拿下冠軍。
這則貼文也提到他在12強奪冠後的英文發言，面對大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）霸氣回應：「現在所有台灣球員，不管是年輕的、年長的，都知道我們可以拿下冠軍。我們不再只是一個普通的小國家，小國也可以成為世界冠軍。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言