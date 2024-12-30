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MiLB／冠軍命！秋季聯盟官方社群讚林昱珉 正規賽季後打2隊都奪冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
21歲台灣左投林昱珉度過豐收的2024年，亞利桑那秋季聯盟官方X今天介紹林昱珉，稱他是「Worldwide Winner」。圖／取自亞利桑那秋季聯盟官方X
21歲台灣左投林昱珉度過豐收的2024年，亞利桑那秋季聯盟官方X今天介紹林昱珉，稱他是「Worldwide Winner」。圖／取自亞利桑那秋季聯盟官方X

21歲台灣左投林昱珉度過豐收的2024年，亞利桑那秋季聯盟官方X今天介紹林昱珉，稱他是「Worldwide Winner」，在世界各地都是贏家，包括秋季聯盟效力的鹽河船槳隊（Salt River Rafters）、世界12強棒球賽中華隊，都成為最終冠軍。

秋季聯盟作為選手在正規球季後「課後補習」的舞台，球隊多會推派希望多加觀察、有額外加強重點的選手參賽，也有人是因傷後復出觀察復原狀況，而林昱珉球季中因臉部手術缺席約50天，今年也到秋季聯盟補局數、維持手感，銜接到12強賽投入中華隊陣容。

亞利桑那秋季聯盟官方X今天介紹林昱珉，提到這位響尾蛇農場的投手潛力新秀，在秋季聯盟先發3場後，在12強賽為中華隊先發2場，包括在冠軍賽面對日本隊，先發4局僅被敲1安打、無失分，幫助中華隊以4：0完封日本，他所效力的鹽河船槳和中華隊最終都拿下冠軍。

這則貼文也提到他在12強奪冠後的英文發言，面對大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）霸氣回應：「現在所有台灣球員，不管是年輕的、年長的，都知道我們可以拿下冠軍。我們不再只是一個普通的小國家，小國也可以成為世界冠軍。」

中華隊 大聯盟 林昱珉

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