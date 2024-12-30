MLB／道奇教頭有戰績有人和 美媒推估下份合約將破年薪2.6億紀錄

除了選手補強，道奇隊今冬還有另外一件代辦事項，就是與總教練羅伯茲（Dave Roberts）洽談延長合約，有實績、有人和撐腰，當地媒體洛杉磯時報看好他將打破史上最高薪教頭紀錄。

羅伯茲過去9年執教道奇，全數進入季後賽，共8度取得國聯西區冠軍、4度稱霸國聯、2座世界大賽冠軍入手。羅伯茲的例行賽戰績為851勝506敗、勝率0.627，不計黑人聯盟在內，這是大聯盟史上目前最高的帶隊勝率，現役教頭中最接近羅伯茲的人為洋基隊布恩（Aaron Boone）勝率0.584。

羅伯茲執掌道奇期間贏得兩次世界大賽冠軍。

羅伯茲目前手上的3年合約將在明年進入最後1年，媒體已經關心起他的下一份合約。小熊隊在2023年季後從釀酒人隊挖角康索（Craig Counsell）時，開出5年4000萬美元，平均年薪800萬美元（約台幣2.62億元），打破傳奇教頭托瑞（Joe Torre）所保持的750萬美元紀錄，而現在羅伯茲可能再將這個數字刷新。

道奇今年雖有大谷翔平來到陣中，但也面臨因傷兵滿營導致先發輪值湊不齊的困境，最終依然完成冠軍大業，而羅伯茲不僅帶隊戰績出色，營造休息室氣氛、每天例行的兩次受訪，也都大獲選手、媒體好評。道奇高層先前被問到羅伯茲的續約問題時表示，首要任務還是完成陣容補強，才會洽談羅伯茲的合約。