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MLB／知道洋基已經不需要自己 托瑞斯與老虎簽1年約有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
托瑞斯轉戰老虎。法新社
托瑞斯轉戰老虎。法新社

結束7年的洋基歲月，托瑞斯（Gleyber Torres）與老虎隊簽下一年1500萬美元合約，今天在受訪時證實並未收到洋基的報價，「我知道他們有份優先名單，而我不在那上面。」坦然接受洋基已經不需要自己的事實。

托瑞斯至今的大聯盟生涯堪稱出道即巔峰，2018、19年都進入明星賽，2018年在美聯新人王票選排名第三，最終得主正是大谷翔平，2019年以2成78打擊率敲出152支安打、38轟、90分打點，但近年成績跌宕。

世界大賽結束後，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）被問到是否會爭取簽回托瑞斯時，回應就相當保守，僅說「還沒確定」。托瑞斯在昨天確定與老虎簽約，托瑞斯說：「我必須在願意給我最多機會的地方打球，我在洋基有許多好友，也與球團保持良好溝通，為過去在洋基渡過的7年感到驕傲。」

托瑞斯也收到國民、天使隊的報價，決定簽一年短約有原因。他說：「我在今年球季慢熱，下半季狀況有所好轉，但整體數據對於一名將進入自由市場的球員來說還是不算好，所以我告訴我的經紀人，尋求一年短約，我一直都相信自己，決定賭一把，希望能在對的地方再拚一年。」

托瑞斯 洋基 老虎

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