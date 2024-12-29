快訊

南韓濟州航空失事增至47死！2次降落仍墜毀失速 已知2人獲救

注定孤老終身？研究揭有3個關鍵人格特質容易單身一輩子

博士荒解方／期刊延長畢業 台大教授：沒發表難覓教職

MLB／只因離家近！柏恩斯甘願薪水少拿且晚拿 響尾蛇佛系追逐搶到塞揚

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
響尾蛇隊搶到強投柏恩斯，原因是離家近。 美聯社
響尾蛇隊搶到強投柏恩斯，原因是離家近。 美聯社

響尾蛇隊以6年2.1億美元合約簽下塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes），震驚球界，當地媒體亞利桑那共和報（Arizona Republic）揭露談約過程，響尾蛇自己也是碰到天上掉下來的禮物，柏恩斯的經紀人波拉斯（Scott Boras）主動聯繫，因他的客戶想在響尾蛇打球，老闆聽聞後也決定打開錢包。

柏恩斯為2016年釀酒人隊第四輪選中，今年透過交易轉戰金鶯隊，7季累積60勝36敗、防禦率3.19，從2020年起每年都在塞揚票選拿到選票，代表作為2021年繳出11勝5敗、防禦率2.43，167局投球送出234次三振，獲選為國聯塞揚。

柏恩斯近年穩定的成績，被視為今年自由市場上的最好先發投手，檯面上收到至少一隊開出比6年2.1億美元更好的合約，但他的心在亞利桑那。

柏恩斯來自亞利桑那州鳳凰城，與妻子育有3個孩子，包括一對在今年7月出生的雙胞胎女兒，讓他有了在離家近的地方打球念頭，波拉斯主動聯繫響尾蛇股東之一坎崔克（Ken Kendrick），表達客戶想法。

響尾蛇陣容已有充足的先發輪值，補強重點放在野手和牛棚，原先並未對柏恩斯強力追逐，在得知柏恩斯想法後決定不錯過上門的機會，開出6年2.1億美元打破隊史最大合約。

柏恩斯在這筆合約中將領到1000萬美元簽約金，在2025、26年年薪都是3000萬美元；兩年後可選擇是否跳脫合約，若繼續執行，最後4年為1.4億美元。此外，為了與響尾蛇簽約，伯恩斯同意一筆為數不小的延遲支付，據傳為每年約1000萬到1100萬美元延遲支付，6年總計延遲超過6000萬美元，若兩年後跳脫合約則可在隔年先領走延遲的2000萬美元。

Corbin Burnes 響尾蛇

延伸閱讀

MLB／破隊史紀錄！響尾蛇6年2.1億美元搶下塞揚強投伯恩斯

MLB／塞揚強投伯恩斯還沒等到運鈔車！巨人想簽但荷包不允許

MLB／想留布萊格曼但又給太少 波拉斯痛批太空人「不想拿冠軍」

MLB／眼中釘變隊友？洋基總管證實接觸太空人明星三壘手

相關新聞

MLB／大谷翔平要當爸爸了！年初曝婚訊 年末又報喜

大谷翔平要當爸爸了！道奇隊日本二刀流球星今日主動揭露這個好消息，他在個人的社群平台上，宣布家中即將迎接「小菜鳥」的到來，...

MLB／大谷翔平當爸人生規畫表再解鎖1項 30歲前未完目標還有這一串

道奇隊日籍球星大谷翔平今天公布即將當爸爸的喜訊，今年趕進度在年初搞定結婚、年末解鎖第一胎，日本媒體也想起他在高中時所列的...

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

大聯盟今年在國聯、美聯都誕生全票MVP，大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）雙雙打出偉大賽季，兩人在球季後的生活也有...

MLB／不意外！朗希爭奪戰有道奇戲分 獲得首輪面談機會

「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰，無意外道奇隊加入戰局，今天洛杉磯當地媒體橘郡紀事報證實，道奇獲得與佐佐木朗希碰面的機會，也...

MLB／只因離家近！柏恩斯甘願薪水少拿且晚拿 響尾蛇佛系追逐搶到塞揚

響尾蛇隊以6年2.1億美元合約簽下塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes），震驚球界，當地媒體亞利桑那共和報（Ari...

MLB／「西語老師」回歸道奇 官網整理FA和交易市場剩餘人選

「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天確定以3年6600萬美元合約，續留道奇隊。大聯盟官網撰文整理，目前自由球員和交易市場（FA）剩哪些優質外野手。 先前傳出赫南德茲與道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。