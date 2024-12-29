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MLB／不意外！朗希爭奪戰有道奇戲分 獲得首輪面談機會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希(左)與大谷翔平能否同隊成了外界關注焦點。 美聯社
佐佐木朗希(左)與大谷翔平能否同隊成了外界關注焦點。 美聯社

「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰，無意外道奇隊加入戰局，今天洛杉磯當地媒體橘郡紀事報證實，道奇獲得與佐佐木朗希碰面的機會，也是目前已知第6支進入面談的球隊。

佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，目前正在美國與他有興趣的球隊進行面談，各隊等待朗希經紀公司的來電約見面，已握有大谷翔平、山本由伸兩大日本巨星的道奇，也確定在列，不在這場爭奪戰缺席。

道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）先前在冬季會議的訪問就曾表態，絕對會追逐佐佐木朗希，「他絕對就是我們的頭號目標，我們會盡一切所能，但我們也知道有很多球隊都會做一樣的事。」

橘郡紀事報指出，佐佐木朗希將在時序進入2025年後進入篩選球隊的階段，挑選進入第二輪面談的球隊。

佐佐木朗希 大谷翔平 道奇

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