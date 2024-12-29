MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

大谷翔平和賈吉的小孩都將在同一年報到。

大聯盟今年在國聯、美聯都誕生全票MVP，大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）雙雙打出偉大賽季，兩人在球季後的生活也有著類似的步調，賈吉幾天前剛被媒體揭露妻子懷孕，大谷翔平也在今天公布太太真美子懷孕消息，也讓球迷不禁笑說：「現在連他們的小孩都會是同年級！」

賈吉與小1歲的太太莎曼莎從高中時期交往，2021年12月步入禮堂，紐約郵報旗下Page Six近日報導莎曼莎懷孕，夫妻倆將迎接女兒到來；賈吉夫妻也有一隻愛犬，是名為「Gus」的臘腸犬。

賈吉的妻子莎曼莎日前也傳出懷孕好消息。 路透社

大谷在今天公布真美子懷孕消息，也讓許多日本球迷都覺得兩人真的很有緣，過去在美聯相爭MVP，大谷前進國聯後，兩人同一年在各自聯盟掃蕩所有選票獲選MVP，現在連第一個小孩都會在同一年誕生。

有人留言：「兩個人真的很有緣份」「想知道他們的小孩會是同年級嗎？」「這兩個人真的是永遠的宿敵啊！」