MLB／大谷翔平當爸人生規畫表再解鎖1項 30歲前未完目標還有這一串

道奇隊日籍球星大谷翔平今天公布即將當爸爸的喜訊，今年趕進度在年初搞定結婚、年末解鎖第一胎，日本媒體也想起他在高中時所列的人生規畫表，稱大谷的家庭目標也按照目標在推進，更好奇「所以還會再生兩個孩子囉？」

大谷翔平今天在IG公布喜訊，貼出的照片裡有著愛犬Decoy和嬰兒衣物、鞋子，以及一張用表情符號遮住的嬰兒超音波照，他也寫下：「等不及小菜鳥加入我們的家庭了！」證實真美子懷孕，大谷夫妻將迎接兩人第一個孩子的誕生。

大谷就讀花卷東高校時曾寫下人生規畫表，詳列人生目標，現年30歲的他，在這份清單上設定在30歲前、尚未完成的目標，場上有單季16勝（21歲）、塞揚獎（22歲）、單季25勝及無安打比賽（24歲）、球速175公里（25歲）、第二度無安打比賽（29歲）、成為大聯盟史上最多勝日本投手（30歲）；場外的部分在30歲前列下兩目標，分別是26歲結婚、28歲長子出生，原本看似進度落後，結果在2024年飛躍性趕進度。

大谷今天公布妻子懷孕喜訊，未透露小孩性別，「報知體育」也再度想起他的人生規畫表，「大谷的家庭生活也按照目標在推進」、「所以還要再生兩個孩子囉？」