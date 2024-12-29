MLB／大谷翔平要當爸爸了！年初曝婚訊 年末又報喜

大谷翔平要當爸爸了！道奇隊日本二刀流球星今日主動揭露這個好消息，他在個人的社群平台上，宣布家中即將迎接「小菜鳥」的到來，美聯社形容這是大谷家族打線的新戰力。

大谷翔平的個人IG今天放上一張照片，裡面有著愛犬Decoy和嬰兒衣物、小鞋子，關鍵是一張用表情符號遮住的嬰兒超音波照，他也寫下「等不及小菜鳥加入我們的家庭了！」

大谷翔平是在今年2月底宣布結婚，最初未透露對象，後續揭曉正是前日本隊女籃國手田中真美子，兩人今年同赴道奇隊在南韓的開幕戰，陸續也出席不少場合，而今日再傳出倆人已有愛的結晶。

大谷翔平今年球季以54轟、59盜達成史無前例的「50轟、50盜」成就，加入道奇隊第一年就幫助球隊拿下世界大賽冠軍，更拿下生涯第3座MVP，在年末宣布喜訊，為今年畫下美好句點。