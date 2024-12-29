MLB／大谷翔平要當爸爸了！年初曝婚訊 年末又報喜
大谷翔平要當爸爸了！道奇隊日本二刀流球星今日主動揭露這個好消息，他在個人的社群平台上，宣布家中即將迎接「小菜鳥」的到來，美聯社形容這是大谷家族打線的新戰力。
大谷翔平的個人IG今天放上一張照片，裡面有著愛犬Decoy和嬰兒衣物、小鞋子，關鍵是一張用表情符號遮住的嬰兒超音波照，他也寫下「等不及小菜鳥加入我們的家庭了！」
大谷翔平是在今年2月底宣布結婚，最初未透露對象，後續揭曉正是前日本隊女籃國手田中真美子，兩人今年同赴道奇隊在南韓的開幕戰，陸續也出席不少場合，而今日再傳出倆人已有愛的結晶。
大谷翔平今年球季以54轟、59盜達成史無前例的「50轟、50盜」成就，加入道奇隊第一年就幫助球隊拿下世界大賽冠軍，更拿下生涯第3座MVP，在年末宣布喜訊，為今年畫下美好句點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言