快訊

注定孤老終身？最新研究揭「3關鍵特質」 容易單身一輩子

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「西語老師」回歸道奇 官網整理FA和交易市場剩餘人選

聯合新聞網／ 綜合報導
「西語老師」赫南德茲(中)。 路透
「西語老師」赫南德茲(中)。 路透

「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天確定以3年6600萬美元合約，續留道奇隊。大聯盟官網撰文整理，目前自由球員和交易市場（FA）剩哪些優質外野手。

先前傳出赫南德茲與道奇談判陷僵局，紅襪和藍鳥隊加入搶人大戰，結果赫南德茲仍重返道奇。如今本季效力金鶯隊的44轟重砲桑坦德（Anthony Santander），成為自由市場最大咖外野手，藍鳥被視為頭號競爭者。

普洛法。 美聯社
普洛法。 美聯社

普洛法（Jurickson Profar）則是自由球員市場另一位強打，他今年在教士隊破繭而出，生涯11年首度入選明星賽，有24轟85打點，打擊率0.280，整體攻擊指數（OPS）0.839。

貝德（Harrison Bader）和泰勒（Michael A. Taylor）是自由市場中外野手人選，兩人都拿過金手套獎，但今年打擊成績都不好，貝德OPS值0.657；泰勒OPS值只有0.543。

鈴木誠也。 美聯社
鈴木誠也。 美聯社

白襪隊球星羅伯特（Luis Robert Jr.）和小熊隊日籍強打鈴木誠也曾經都是道奇交易目標，大聯盟官網認為，道奇留住赫南德茲後，其他對外野手有需求的球隊，將很快對這2名好手採取行動。

羅伯特去年狂敲38轟，並奪下銀棒獎；今年卻陷入低潮，出賽100場只敲14轟，打擊率0.224，OPS值0.657低於聯盟平均。鈴木誠也則打出旅美生涯最佳表現，出賽132場有21轟，打擊率0.283，OPS為0.848，不過小熊日前發動交易得到明星外野手塔克（Kyle Tucker），鈴木誠也因此陷入交易流言。

道奇 鈴木誠也

相關新聞

MLB／破隊史紀錄！響尾蛇6年2.1億美元搶下塞揚強投伯恩斯

2021年國聯塞揚得主巴恩斯（Corbin Burnes）新東家出爐，美國媒體報導他與響尾蛇隊簽下6年2.1億美元合約，...

MLB／「西語老師」回歸道奇 官網整理FA和交易市場剩餘人選

「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天確定以3年6600萬美元合約，續留道奇隊。大聯盟官網撰文整理，目前自由球員和交易市場（FA）剩哪些優質外野手。 先前傳出赫南德茲與道

MLB／形容棒球「瀕臨死亡」前NFL球星：20年後被WNBA超越

前NFL（美式足球）明星四分衛「超人」紐頓（Cam Newton）近日在節目上大膽預言，MLB（美國職棒）在美國本土20年後會被WNBA（女子職籃）超越，引發網友熱議，藍鳥投手史旺森（Erik Swa

MLB／剩你沒上宇宙戰艦 美媒：道奇最後大補強就差佐佐木

道奇今天成功以3年6600萬美元（約台幣21.6億）簽回「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez），又保住一名冠軍陣容球員。稍早《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale

MLB／塞揚強投伯恩斯還沒等到運鈔車！巨人想簽但荷包不允許

塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）是當前自由市場少數大咖，但因為想等各隊的「運鈔車」，目前仍然找不到價碼滿意的下家。美媒《MLB Trade Rumors》記者法蘭戈（Anthony Fra

MLB／「令和怪物」讓老虎總裁也淪陷 告白想見佐佐木一面

羅德「令和怪物」佐佐木朗希休賽季決定透過入札制度挑戰大聯盟，掀起搶人大戰，據悉已有12至15支球隊與其進行基礎會談，熱度超夯。老虎棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）近期受訪時，也公開「告白

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。