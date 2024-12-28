MLB／「西語老師」回歸道奇 官網整理FA和交易市場剩餘人選

「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天確定以3年6600萬美元合約，續留道奇隊。大聯盟官網撰文整理，目前自由球員和交易市場（FA）剩哪些優質外野手。

先前傳出赫南德茲與道奇談判陷僵局，紅襪和藍鳥隊加入搶人大戰，結果赫南德茲仍重返道奇。如今本季效力金鶯隊的44轟重砲桑坦德（Anthony Santander），成為自由市場最大咖外野手，藍鳥被視為頭號競爭者。

普洛法。 美聯社

普洛法（Jurickson Profar）則是自由球員市場另一位強打，他今年在教士隊破繭而出，生涯11年首度入選明星賽，有24轟85打點，打擊率0.280，整體攻擊指數（OPS）0.839。

貝德（Harrison Bader）和泰勒（Michael A. Taylor）是自由市場中外野手人選，兩人都拿過金手套獎，但今年打擊成績都不好，貝德OPS值0.657；泰勒OPS值只有0.543。

鈴木誠也。 美聯社

白襪隊球星羅伯特（Luis Robert Jr.）和小熊隊日籍強打鈴木誠也曾經都是道奇交易目標，大聯盟官網認為，道奇留住赫南德茲後，其他對外野手有需求的球隊，將很快對這2名好手採取行動。

羅伯特去年狂敲38轟，並奪下銀棒獎；今年卻陷入低潮，出賽100場只敲14轟，打擊率0.224，OPS值0.657低於聯盟平均。鈴木誠也則打出旅美生涯最佳表現，出賽132場有21轟，打擊率0.283，OPS為0.848，不過小熊日前發動交易得到明星外野手塔克（Kyle Tucker），鈴木誠也因此陷入交易流言。