MLB／破隊史紀錄！響尾蛇6年2.1億美元搶下塞揚強投伯恩斯

2021年國聯塞揚得主伯恩斯（Corbin Burnes）新東家出爐，美國媒體報導他與響尾蛇隊簽下6年2.1億美元合約，平均年薪達3500萬美元，且可在兩年後選擇跳脫合約，合約總值也打破隊史紀錄。

伯恩斯為2016年釀酒人隊第四輪選中，今年透過交易轉戰金鶯隊，7季累積60勝36敗、防禦率3.19，從2020年起每年都在塞揚票選拿到選票，代表作為2021年繳出11勝5敗、防禦率2.43，167局投球送出234次三振，獲選為國聯塞揚。

響尾蛇2023年拿下國聯冠軍，今年例行賽多拿5勝，但在國聯西區道奇、教士隊雙雄夾殺之下無緣拿到季後賽門票，季後補強一出手就是搶下市場上的最強投手之一，直接為先發輪值增添一位王牌投手。

響尾蛇隊史最大合約紀錄原為葛蘭基（Zack Greinke）的6年2.06億美元，向伯恩斯開出破紀錄的合約展現誠意。