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MLB／形容棒球「瀕臨死亡」前NFL球星：20年後被WNBA超越
前NFL（美式足球）明星四分衛「超人」紐頓（Cam Newton）近日在節目上大膽預言，MLB（美國職棒）在美國本土20年後會被WNBA（女子職籃）超越，引發網友熱議，藍鳥投手史旺森（Erik Swanson）則發文回擊。
紐頓最近在節目上表示，「棒球是，我不想這樣講，但棒球像瀕臨死亡的運動。到底有誰真的在關注棒球，特別是在例行賽中？我認為棒球20年內會被WNBA超越。」
儘管近年不少棒球正在衰退的輿論，但「紐約郵報」提出數據打臉，根據MLB官網計算，2014至2019年期間，18至35歲購票者增加9.8%。另一份報告由電視合作夥伴統計，2023至24年期間，18到34歲觀眾成長2倍。
2023年球季結束後，一家與聯盟無關的公關公司收集數據顯示，70%的MLB球迷17歲前就開始關注喜愛球隊，NFL為66%，NBA（美國職籃）60%，NHL（冰球）48%。
藍鳥投手史旺森也發文怒批紐頓的言論，「記得提醒我哪項運動有職業運動史上最大張合約，再提醒我今年美聯MVP是哪一國人。」文末還貼上小丑的表情符號。
今年美聯MVP是出生於美國加州的「法官」賈吉（Aaron Judge），大谷翔平去年與道奇隊簽下10年7億美元合約，成為北美職業運動史上最大約，強打索托（Juan Soto）今年與大都會隊簽15年7.65億美元合約，再次刷新紀錄。
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