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MLB／剩你沒上宇宙戰艦 美媒：道奇最後大補強就差佐佐木

聯合新聞網／ 綜合報導
《今日美國》記者奈登賈爾表示，道奇最後大補強只差佐佐木朗希。 取自羅德隊官方臉書
《今日美國》記者奈登賈爾表示，道奇最後大補強只差佐佐木朗希。 取自羅德隊官方臉書

道奇今天成功以3年6600萬美元（約台幣21.6億）簽回「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez），又保住一名冠軍陣容球員。稍早《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）就在報導中表示，目前這艘宇宙戰艦只差「令和怪物」佐佐木朗希了。

經歷近1個月的僵局，赫南德茲最終還是選擇回到老東家。除此之外，道奇也用5年7400萬美元（約台幣24.2億）續留韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman），和2年2200萬美元（約新台幣7.2億 ）與後援強投崔南（Blake Treinen）再續前緣，並且還找來前巨人塞揚強投史奈爾（Blake Snell）和明星外野手康佛托（Michael Conforto）。

目前奪冠班底尚未確定的是先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）、火球男凱利（Joe Kelly）和工具人赫南德茲（Kike Hernandez），不過宇宙戰艦已儼然成形。奈登賈爾表示，道奇最後的重大補強就是佐佐木朗希，總裁弗里曼（Andrew Friedman）也在受訪中提到會全力爭取這位年輕強投，再拚衛冕。

MLB 佐佐木朗希 道奇

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