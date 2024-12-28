MLB／塞揚強投伯恩斯還沒等到運鈔車！巨人想簽但荷包不允許

塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）是當前自由市場少數大咖，但因為想等各隊的「運鈔車」，目前仍然找不到價碼滿意的下家。美媒《MLB Trade Rumors》記者法蘭戈（Anthony Franco）近日就撰文分析，並點出巨人最有機會吃下這份大約。

根據《MLB Network》記者費恩森（Mark Feinsand）先前報導表示，伯恩斯正在尋求同5年前「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的7年2.45億美元大約。

這合約金額不僅太過昂貴，並且許多隊伍也已經填補了投手空缺。像是原先的潛在買家紅襪透過交易找來前白襪王牌克羅謝（Garrett Crochet）、並簽下道奇「少主」布勒（Walker Buehler）賭一把；洋基則是簽下前勇士王牌弗里德（Max Fried），讓伯恩斯盼望的「運鈔車」看不到停靠站。

不過法蘭戈認為巨人是當前最有可能簽下伯恩斯的球隊，由於2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）出走道奇，需要補齊空缺，陣中其餘先發輪值普遍表現不佳，續航力也備受詬病。然而巨人季末先以6年1.51億美元與4屆金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）續約，日前又用7年1.82億簽下明星游擊手亞當斯（Willy Adames）後，薪資空間緊縮，估計無法給出超過2億美元的價碼。

伯恩斯2021年效力釀酒人時曾獲國聯塞揚獎。本季在金鶯戰績15勝9敗，主投194.1局飆出181K，防禦率2.92，最終於美聯賽揚獎票選中排名第5。