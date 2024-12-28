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MLB／「令和怪物」太搶手老虎總裁也淪陷 告白想見佐佐木一面
羅德「令和怪物」佐佐木朗希休賽季決定透過入札制度挑戰大聯盟，掀起搶人大戰，據悉已有12至15支球隊與其進行基礎會談，熱度超夯。老虎棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）近期受訪時，也公開「告白」想與這位天才強投見上一面。
在自由市場大咖逐漸落定後，各隊將目光轉向了從海外前來的日本武士。根據報導，已有12至15隊與佐佐木朗希進行會談，目前得到當面協商機會的則是洋基、大都會、小熊、白襪、巨人和遊騎兵等5隊。至於紅襪、費城人和老虎則是仍在等待回覆中。
根據老虎記者佩佐（Evan Petzold）報導，球隊已經提交資料與文件，但耶誕節過後才會收到經紀人沃夫（Joel Wolfe）回覆，如果佐佐木朗希同意的話，預計將會安排1月初會面。哈里斯受訪時也表示非常想與佐佐木談話，但經紀人仍未給予答覆，能做的只有等待。
佐佐木朗希的入札截止日期將在美國時間2025年1月23日，各球隊在這之前勢必使出渾身解數，不過根據佐佐木本人的意願，擁有達比修有的教士勝算最高。
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